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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан прилетело от хейтеров за видео с сыном и огромным букетом сирени

Ерке Есмахан прилетело от хейтеров за видео с сыном и огромным букетом сирени, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:15 Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне известная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан похвасталась огромным букетом сирени, который получила от мужа на День Козы Корпеша и Баян Сулу. В кадры, которыми поделилась 40-летняя артистка, попал и младший сын Ислам, сообщает Zakon.kz.

Видеоролики Ерке 15 апреля 2025 года опубликовала в Instagram-Stories. На одном из них беременная певица, стоя у букета, пьет воду, за которой тянется и ее 1,5-годовалый малыш.

"Почему тебя мучает жажда, когда я пью воду?!" – трогательно возмутилась Есмахан на поведение Ислама.

Затем она поинтересовалась у своих подписчиков: "У всех так же?"

Затем исполнительница хита "Қайда?" показала, что ей за видео с сыном и букетом сирени прилетело от бдительных недоброжелателей. Ерке отметила, что те, кто ищет в любой ситуации минусы "были, есть и будут".

"Вы сами же пишите, что не обязанность, а Сунна. В моей ситуации можно все. Один ребенок внутри, другой – рядом, я ту воду еле выпила", – ответила Есмахан подписчице, которая написала артистке в директ, что воду по Сунне нужно пить сидя.

Другая женщина отметила, что букет прекрасный, "но жалко кустарник".

"Девочки, почему вы для себя жалеете большой букет? Потом обижаетесь, что муж вам ничего не дарит", – написала Ерке.

Фото: Instagram/erke_esmahan

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Фото Динара Халдарова
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