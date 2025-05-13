"Люби себя, чихай на всех": беременная Ерке Есмахан сделала неожиданное признание

Известная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан накануне порадовала своих поклонников новой порцией беременных фото, сообщает Zakon.kz.

Кадрами из новой фотосессии 40-летняя беременная певица поделилась 12 мая 2025 года в своем Instagram.

"Вы же мне пишете: "Ты хвастливая". Признаюсь, у меня есть такое", – сделала неожиданное признание Есмахан под публикацией.

Артистка считает, что ее поведение, жизнь, творчество, действия, одежда – "все это, наверное, стоит хвастовства".

"Но это мое повседневное, просто нормальное существование. Сама удивляюсь. Очень благодарна Аллаху, который считает, что я этого достойна. Пусть и ваша жизнь будет наполнена тем, чем можно хвастаться", – заключила Ерке, обращаясь к поклонникам.

Подписчики не увидели ничего зазорного в хвастовстве Есмахан, а наоборот, отметили, что она все делает правильно:

"Пусть и мы будем так же жить".

"Жаным, Ерке, мы любим вас всей семьей".

"Многие благодаря вам научились себя ценить".

"Как говорится: "Люби себя, чихай на всех". Нужно вот так любить себя в первую очередь".

"Пусть жизнь моей дочери будет похожа на вашу. Ерке ханым, желаю вам женского счастья".

"Вы такая красивая и нежная. В скором времени возьмете в руки своего малыша. Продолжайте хвастаться, мы вас будем поддерживать".

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