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Культура и шоу-бизнес

"Люби себя, чихай на всех": беременная Ерке Есмахан сделала неожиданное признание

"Люби себя, чихай на всех": беременная Ерке Есмахан сделала неожиданное признание, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 14:25 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан накануне порадовала своих поклонников новой порцией беременных фото, сообщает Zakon.kz.

Кадрами из новой фотосессии 40-летняя беременная певица поделилась 12 мая 2025 года в своем Instagram.

"Вы же мне пишете: "Ты хвастливая". Признаюсь, у меня есть такое", – сделала неожиданное признание Есмахан под публикацией.

Артистка считает, что ее поведение, жизнь, творчество, действия, одежда – "все это, наверное, стоит хвастовства".

"Но это мое повседневное, просто нормальное существование. Сама удивляюсь. Очень благодарна Аллаху, который считает, что я этого достойна. Пусть и ваша жизнь будет наполнена тем, чем можно хвастаться", – заключила Ерке, обращаясь к поклонникам.

Подписчики не увидели ничего зазорного в хвастовстве Есмахан, а наоборот, отметили, что она все делает правильно:

  • "Пусть и мы будем так же жить".
  • "Жаным, Ерке, мы любим вас всей семьей".
  • "Многие благодаря вам научились себя ценить".
  • "Как говорится: "Люби себя, чихай на всех". Нужно вот так любить себя в первую очередь".
  • "Пусть жизнь моей дочери будет похожа на вашу. Ерке ханым, желаю вам женского счастья".
  • "Вы такая красивая и нежная. В скором времени возьмете в руки своего малыша. Продолжайте хвастаться, мы вас будем поддерживать".

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