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Культура и шоу-бизнес

Дети Кайрата Нуртаса устроили "сюрприз" на день рождения мамы

Дети Кайрата Нуртаса устроили &quot;сюрприз&quot; на день рождения мамы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:04 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
15 апреля 2025 года известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова хотела в узком семейном кругу, с четырьмя детьми, отметить свой новый возраст. Но не тут-то было. Старшая дочь Сезим и младший сын Хан устроили матери "сюрприз", сообщает Zakon.kz.

Об этом жена Кайрата Нуртаса накануне рассказала в Instagram-Stories.

"Вечером из-за пробок еле добралась до дома. Наконец-то! Стоило нам всем вместе собраться, сесть за стол, чтобы попить чай с тортом, но старшая и младший устроили мне "сюрприз"... Вы спросите: "Какой?" Нам нужно было опять срочно покинуть стены дома", – посетовала Жулдыз во вторник.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Затем Абдукаримова рассказала, что Сезим повредила руку, играя в волейбол, а Хан – ногу, играя в футбол.

"Слава Богу, кости целые. Только растянула сухожилия... На неделю наложили гипс", – поделилась многодетная мама.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

А младший сын, по словам Жулдыз, хотел пнуть мяч, но промахнулся и попал в асфальт. Это произошло пять дней назад, но терпеливый Хан об этом маме не рассказал.

"Наложили гипс, так как нельзя ходить неделю", – рассказала супруга Кайрата.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Абдукаримова отметила, что вот так интересно провела свой день рождения.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:04
Жена Кайрата Нуртаса показала сюрприз, который подруги устроили на ее 37-летие

14 апреля 2025 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 37 лет. В соцсетях актриса показала, как поздравили ее дети, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз. В связи с личным праздником к Жулдыз обратился Кайрат. Но поклонники звездной семьи под публикацией Нуртаса написали, что он поздно поздравил свою половинку с днем рождения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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