Дети Кайрата Нуртаса устроили "сюрприз" на день рождения мамы
Об этом жена Кайрата Нуртаса накануне рассказала в Instagram-Stories.
"Вечером из-за пробок еле добралась до дома. Наконец-то! Стоило нам всем вместе собраться, сесть за стол, чтобы попить чай с тортом, но старшая и младший устроили мне "сюрприз"... Вы спросите: "Какой?" Нам нужно было опять срочно покинуть стены дома", – посетовала Жулдыз во вторник.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Затем Абдукаримова рассказала, что Сезим повредила руку, играя в волейбол, а Хан – ногу, играя в футбол.
"Слава Богу, кости целые. Только растянула сухожилия... На неделю наложили гипс", – поделилась многодетная мама.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
А младший сын, по словам Жулдыз, хотел пнуть мяч, но промахнулся и попал в асфальт. Это произошло пять дней назад, но терпеливый Хан об этом маме не рассказал.
"Наложили гипс, так как нельзя ходить неделю", – рассказала супруга Кайрата.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Абдукаримова отметила, что вот так интересно провела свой день рождения.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
14 апреля 2025 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 37 лет. В соцсетях актриса показала, как поздравили ее дети, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз. В связи с личным праздником к Жулдыз обратился Кайрат. Но поклонники звездной семьи под публикацией Нуртаса написали, что он поздно поздравил свою половинку с днем рождения.