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Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса показала сюрприз, который подруги устроили на ее 37-летие

Жена Кайрата Нуртаса показала сюрприз, который подруги устроили на ее 37-летие, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 13:32 Фото: Instagram/kair_n
Накануне подруги казахстанской актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой устроили ей сюрприз, пригласив в одно из заведений Астаны. Причина – день рождения супруги любимца публики Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

14 апреля 2025 года Абдукаримовой исполнилось 37 лет. В соцсетях актриса показала, как поздравили ее дети, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз. В связи с личным праздником к Жулдыз обратился Кайрат. Но поклонники звездной семьи под публикацией Нуртаса написали, что он поздно поздравил свою половинку с днем рождения.

Сегодня же актриса опубликовала видео с подругами, которые устроили ей сюрприз. По словам Абдукаримовой, именно они принимают ее такой, какая она есть, и поддерживают в любой жизненной ситуации.

"Благодарю Всевышнего за верных друзей! Девочки начали с красивой ноты мое первое утро в 37 лет. Спасибо большое за внимание и время, которые вы мне подарили", – написала Жулдыз в Instagram 15 апреля.

Под публикацией телеведущую продолжают поздравлять с новым возрастом и одаривать комплиментами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 13:32
Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле

12 апреля 2025 года день рождения отметила мама Кайрата Нуртаса, которая улетела во Вьетнам. Там же в узком кругу Гульзира Айдарбекова встретила свое 57-летие.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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