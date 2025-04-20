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Культура и шоу-бизнес

Ксения Бородина встретилась со своим отчимом-итальянцем

Ксения Бородина встретилась в Италии со своим отчимом, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 02:22 Фото: Telegram/Ксения Бородина
На днях будучи в Италии телеведущая нашла время для встречи с отчимом Дженни, сообщает Zakon.kz.

В Италию Бородина отправилась вместе с детьми и женихом Николаем Сердюковым. В своем Telegram-канале Ксения поделилась кадрами с долгожданного ужина с отчимом Дженни, который воспитывал ее с пяти лет. Несмотря на то, что мама Ксении Инна и Дженни давно не вместе, Бородиной удалось сохранить с ним теплые отношения.

"Не устану благодарить его за чудесное детство. Вообще очень люблю такие спонтанные поездки, обычно вся жизнь по расписанию, как часы. А вот так, с семьей – очень счастлива", – написала телеведущая.

Фото: Instagram/borodylia

Также архивную фотографию разведенных Брюса Уиллиса и Деми Мур показала их дочь.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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