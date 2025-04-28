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Культура и шоу-бизнес

Сакен Майгазиев вспомнил про Батырхана Шукенова

Сакен Майгазиев, Батырхан Шукенов.ю память, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 17:06 Фото: pixabay
Заслуженный деятель Казахстана Батырхан Шукенов ушел из жизни десять лет назад, 28 апреля 2015 года. Ему было 52 года, причиной смерти стал инфаркт. Сегодня, 28 апреля 2025 года, певец Сакен Майгазиев почтил память экс-солиста группы "А'Студио", сообщает Zakon.kz.

Участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" опубликовал совместную фотографию и с сожалением отметил, что прошло 10 лет с момента смерти любимца публики.

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Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Шукенов являлся одним из основателей и солистом казахстанско-российской музыкальной поп-группы "А'Студио", в составе которой обрел широкую популярность (1987-2000). После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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