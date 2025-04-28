Сакен Майгазиев вспомнил про Батырхана Шукенова
Фото: pixabay
Заслуженный деятель Казахстана Батырхан Шукенов ушел из жизни десять лет назад, 28 апреля 2015 года. Ему было 52 года, причиной смерти стал инфаркт. Сегодня, 28 апреля 2025 года, певец Сакен Майгазиев почтил память экс-солиста группы "А'Студио", сообщает Zakon.kz.
Участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" опубликовал совместную фотографию и с сожалением отметил, что прошло 10 лет с момента смерти любимца публики.
Материал по теме
Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова
Материал по теме
Батырхану Шукенову посвятили одну из подземок в Семее
Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Шукенов являлся одним из основателей и солистом казахстанско-российской музыкальной поп-группы "А'Студио", в составе которой обрел широкую популярность (1987-2000). После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript