Сакен Майгазиев вспомнил про Батырхана Шукенова

Фото: pixabay

Заслуженный деятель Казахстана Батырхан Шукенов ушел из жизни десять лет назад, 28 апреля 2015 года. Ему было 52 года, причиной смерти стал инфаркт. Сегодня, 28 апреля 2025 года, певец Сакен Майгазиев почтил память экс-солиста группы "А'Студио", сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: