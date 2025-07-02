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Культура и шоу-бизнес

Валерий Меладзе поделился радостным событием

Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 23:41 Фото: Instagram/russkoe_radio
Популярный певец Валерий Меладзе сообщил, что его среднему сыну Луке сегодня, 2 июня, исполнилось 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Артист также опубликовал видео, на котором его сын на сцене играет на гитаре во время выступления Меладзе.

"Сегодня моему среднему сыночку Луке исполнилось 11 лет. Недавно он дебютировал в Royal Albert Hall . Достойное начало для юного музыканта", – написал Валерий Меладзе под постом.

Фанаты певца восхитились ребенком.

  • С такими талантливыми родителями и дядюшкой разве можно самому не родиться талантливым, расти с любовью в сердце к искусству. Но видно, что ваш сын еще и трудолюбивый, очень старается.
  • Яблоко от яблони, как говорится, далеко не падает. С такими родителями он не мог быть другим! Пусть растет здоровым, приумножает свой талант и всегда радует близких своими успехами!
  • С днем рождения, Лука! Мы были восхищены твоим талантом на концерте в Royal Albert Hall. Спасибо, успехов!

А ранее жюри присяжных вынесло вердикт по делу американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. 

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Айсулу Омарова
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