Валерий Меладзе поделился радостным событием
Фото: Instagram/russkoe_radio
Популярный певец Валерий Меладзе сообщил, что его среднему сыну Луке сегодня, 2 июня, исполнилось 11 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Артист также опубликовал видео, на котором его сын на сцене играет на гитаре во время выступления Меладзе.
"Сегодня моему среднему сыночку Луке исполнилось 11 лет. Недавно он дебютировал в Royal Albert Hall . Достойное начало для юного музыканта", – написал Валерий Меладзе под постом.
Фанаты певца восхитились ребенком.
- С такими талантливыми родителями и дядюшкой разве можно самому не родиться талантливым, расти с любовью в сердце к искусству. Но видно, что ваш сын еще и трудолюбивый, очень старается.
- Яблоко от яблони, как говорится, далеко не падает. С такими родителями он не мог быть другим! Пусть растет здоровым, приумножает свой талант и всегда радует близких своими успехами!
- С днем рождения, Лука! Мы были восхищены твоим талантом на концерте в Royal Albert Hall. Спасибо, успехов!
А ранее жюри присяжных вынесло вердикт по делу американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.
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