Валерий Меладзе поделился радостным событием

Популярный певец Валерий Меладзе сообщил, что его среднему сыну Луке сегодня, 2 июня, исполнилось 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Артист также опубликовал видео, на котором его сын на сцене играет на гитаре во время выступления Меладзе.

"Сегодня моему среднему сыночку Луке исполнилось 11 лет. Недавно он дебютировал в Royal Albert Hall . Достойное начало для юного музыканта", – написал Валерий Меладзе под постом.

Фанаты певца восхитились ребенком.

С такими талантливыми родителями и дядюшкой разве можно самому не родиться талантливым, расти с любовью в сердце к искусству. Но видно, что ваш сын еще и трудолюбивый, очень старается.

Яблоко от яблони, как говорится, далеко не падает. С такими родителями он не мог быть другим! Пусть растет здоровым, приумножает свой талант и всегда радует близких своими успехами!

С днем рождения, Лука! Мы были восхищены твоим талантом на концерте в Royal Albert Hall. Спасибо, успехов!

А ранее жюри присяжных вынесло вердикт по делу американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.

