Казнет умилило видео с ползающими детьми Баян Алагузовой

Двум младшим дочерям казахстанского продюсера Баян Алагузовой через четыре месяца исполнится годик. Знаменитость активно делится с аудиторией моментами семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, 22 апреля 2025 года блогер опубликовала видео. В кадре можно увидеть, как на полу сидят родители и зовут дочерей. Но Алима и Алма выбрали путь к маме. Сцена умилила пользователей Сети.

"Обе к маме", – говорится в подписи к видео.

В основном комментаторы оставляют смайлики в виде сердечек.

Как это мило.

Конечно, мама есть мама.

Мама. Этим все сказано.

Пупсики.

Прелесть, – добавили другие.

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Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.