Казнет умилило видео с ползающими детьми Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Двум младшим дочерям казахстанского продюсера Баян Алагузовой через четыре месяца исполнится годик. Знаменитость активно делится с аудиторией моментами семейной жизни, сообщает Zakon.kz.
Так, 22 апреля 2025 года блогер опубликовала видео. В кадре можно увидеть, как на полу сидят родители и зовут дочерей. Но Алима и Алма выбрали путь к маме. Сцена умилила пользователей Сети.
"Обе к маме", – говорится в подписи к видео.
В основном комментаторы оставляют смайлики в виде сердечек.
- Как это мило.
- Конечно, мама есть мама.
- Мама. Этим все сказано.
- Пупсики.
- Прелесть, – добавили другие.
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Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
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