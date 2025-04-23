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Культура и шоу-бизнес

Казнет умилило видео с ползающими детьми Баян Алагузовой

Казнет, видео, дети, Баян Алагузова, семья, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:43 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Двум младшим дочерям казахстанского продюсера Баян Алагузовой через четыре месяца исполнится годик. Знаменитость активно делится с аудиторией моментами семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, 22 апреля 2025 года блогер опубликовала видео. В кадре можно увидеть, как на полу сидят родители и зовут дочерей. Но Алима и Алма выбрали путь к маме. Сцена умилила пользователей Сети.

"Обе к маме", – говорится в подписи к видео.

В основном комментаторы оставляют смайлики в виде сердечек.

  • Как это мило.
  • Конечно, мама есть мама.
  • Мама. Этим все сказано.
  • Пупсики.
  • Прелесть, – добавили другие.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:43
Счастливая Баян Алагузова поделилась новыми кадрами из-за границы

Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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