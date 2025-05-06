Димаш выступил на концерте перед президентами Казахстана и Вьетнама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на сцене театра "Астана Опера" перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.

Фото: Акорда

Отметим, что среди выступающих также был и казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Фото: Акорда

Ранее Акорда опубликовала полный текст совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

Какие документы подписали представители делегаций по итогам переговоров, можно узнать здесь.