Димаш выступил на концерте перед президентами Казахстана и Вьетнама
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, на сцене театра "Астана Опера" перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.
Фото: Акорда
Отметим, что среди выступающих также был и казахстанский певец Димаш Кудайберген.
Фото: Акорда
Ранее Акорда опубликовала полный текст совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.
Какие документы подписали представители делегаций по итогам переговоров, можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript