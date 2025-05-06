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Культура и шоу-бизнес

Димаш выступил на концерте перед президентами Казахстана и Вьетнама

Димаш выступил перед президентами Казахстана и Вьетнама, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 20:33 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на сцене театра "Астана Опера" перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.

Фото: Акорда

Отметим, что среди выступающих также был и казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Фото: Акорда

Ранее Акорда опубликовала полный текст совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

Какие документы подписали представители делегаций по итогам переговоров, можно узнать здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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