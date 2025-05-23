Дочка Павла Воли станцевала с собакой в поддержку отца

Российский шоумен, комик и телеведущий Павел Воля решил запустить музыкальный тренд на фоне выхода его нового музыкального телепроекта, сообщает Zakon.kz.

Проект называется MAMARODINA. Как описал его Воля, это "русские народные песни в электронном звучании, где фольклорные мотивы встречают современные ритмы танцевальной музыки".

"Это те песни, которые окунают меня в детство, это те песни, которые мне пела бабушка и прабабушка перед сном и которые я очень люблю. Я очень хочу, чтобы они продолжали жить и зазвучали вновь из машин, в клубах, на радио, в ваших наушниках", – поделился ведущий.

И вчера, 22 мая, вышел первый сингл проекта "Хоровод". Воля решил запустить хоровод в тренды, предложив подписчикам записывать видео под этот сингл и отправлять ему. Одной из первых тренд поддержала дочка Воли София, устроив "хоровод" с их домашним питомцем.

"У нас в хороводе участвуют все, даже собаки. Целый день на репите. Причем ставит София", – подписал видео шоумен.

По традиции Павел снял видео с такого ракурса, чтобы сильно не показывать лицо дочери – он и супруга Ляйсан Утяшева стараются не показывать своих детей в соцсетях. Однако 5 мая родители сделали исключение и показали дочку Софию в разные годы в честь ее 10-летия.