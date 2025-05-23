Кайрату Нуртасу напомнили про старый долг во время концерта в Ташкенте
Концерт в Ташкенте прошел в минувший вторник, 20 мая 2025 года. Кадрами поделился житель Актюбинской области.
"В 2017 году, во время твоего большого концерта, ты забыл ремень от брюк. Я тогда тебе, Кайрат, свой ремень отдал... В ответ ты меня обнял и сказал: "Я приеду к вам в село, подарю коня". Когда, Кайрат? Желаю тебе здоровья, будь счастлив", – сказал мужчина, обращаясь к Нуртасу.
В свою очередь Кайрат ответил:
"Лошадь? Лошадь есть, слава Аллаху. Салтанат, пусть от нас будет лошадь... Если я обещал подарить коня, подарю, коке".
Затем артист сменил тему и перевел все в шутку, сказав со сцены:
"У остальных все хорошо? Кому еще подарить лошадь?"
Реакция фанатов Нуртаса выдалась неоднозначной:
- "Кайрат, ты – добрый, они чуть-чуть хитрые, не обманись".
- "Дедушка – красавчик, дал 2 медали и загрузил на лошадь".
- "Аксакал правильно сказал. Если мужчина обещал подарить коня, он должен сдержать свое слово".
- "Этот же дядя был на концерте Турсынбека и вышел на сцену с подарком. Тоже недавно в Ташкенте".
Ранее Кайрат Нуртас с женой показали, как прошел выпускной старшей дочери.