Кайрату Нуртасу напомнили про старый долг во время концерта в Ташкенте

Пожилой узбекистанец обратился к казахстанскому певцу Кайрату Нуртасу во время концерта в Ташкенте. Он напомнил 36-летнему артисту, что выручил его восемь лет назад, за что ему была обещана лошадь, сообщает Zakon.kz.

Концерт в Ташкенте прошел в минувший вторник, 20 мая 2025 года. Кадрами поделился житель Актюбинской области.

"В 2017 году, во время твоего большого концерта, ты забыл ремень от брюк. Я тогда тебе, Кайрат, свой ремень отдал... В ответ ты меня обнял и сказал: "Я приеду к вам в село, подарю коня". Когда, Кайрат? Желаю тебе здоровья, будь счастлив", – сказал мужчина, обращаясь к Нуртасу.

В свою очередь Кайрат ответил:

"Лошадь? Лошадь есть, слава Аллаху. Салтанат, пусть от нас будет лошадь... Если я обещал подарить коня, подарю, коке".

Затем артист сменил тему и перевел все в шутку, сказав со сцены:

"У остальных все хорошо? Кому еще подарить лошадь?"

Реакция фанатов Нуртаса выдалась неоднозначной:

"Кайрат, ты – добрый, они чуть-чуть хитрые, не обманись".

"Дедушка – красавчик, дал 2 медали и загрузил на лошадь".

"Аксакал правильно сказал. Если мужчина обещал подарить коня, он должен сдержать свое слово".

"Этот же дядя был на концерте Турсынбека и вышел на сцену с подарком. Тоже недавно в Ташкенте".

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