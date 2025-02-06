Анджелина Джоли поделилась, как ее дети относятся к карьере в сфере кино

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли во время дискуссии на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре рассказала, хотят ли ее дети строить карьеру в кино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка не думает, что кто-либо из ее шести детей имеет склонность к съемкам фильмов.

"Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками. (...) Им действительно не нравится ничего из того, что связано со знаменитостями, особенно Шайло ненавидит это", – сказала Джоли.

Джоли добавила, что ее дети танцуют, рисуют, любят театр, но никто из них не мечтает оказаться на экране. При этом, отметила актриса, двое ее сыновей, Мэддокс и Пакс, работали помощниками режиссера на съемках фильма "Мария".

У Анджелины Джоли и актера Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Ранее сообщалось, что Джоли предъявила новые обвинения Брэду Питту.