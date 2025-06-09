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Культура и шоу-бизнес

Танец Кайрата Нуртаса с дочерью снова в центре внимания

Кайрат Нуртас, дочь, танец, критика, комментаторы, фанаты, откровенность, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 15:19 Фото: pixabay
Одна из дочерей казахстанского артиста Кайрата Нуртаса в очередной раз сняла ролик с его участием. Алау и звездный папа вместе зажигательно повторили несколько движений под композицию Шакиры "Waka Waka", сообщает Zakon.kz.

Хореография известного семейства вызвала достаточно противоречивые чувства у зрителей. К примеру, пользователи Сети решили раскритиковать девушку за откровенные наряд и движения. Другие добавили, что подобные танцы с папой недопустимы.

Впрочем, большинство не увидели ничего предосудительного, а порадовались за отношения между папой и дочерью и встали на их защиту.

  • Люди! Вы в каком веке живете. Они танцуют современный танец и она не голая, да, в открытой футболке и что с этого. Немного мозгами иногда шевелить надо. Голову включайте.
  • Насколько же люди опошлились, что пишут бред полнейший под видео где папа с дочей. Вам самим не противно от себя? Это ведь папа и дочь, это ведь круто, что папа поддерживает и танцует вместе со своей дочерью.
  • Лучшие.
  • Классные.
  • Они просто танцуют, все нормально, расходимся.
  • Дикари! Народ, мозги включили, они прекрасно танцуют.
  • У талантливых родителей, талантливые дети.
  • Папочке пора брать уроки у дочери.
  • Это круто.

Не так давно Алау демонстрировала другое видео. Сам же Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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