Танец Кайрата Нуртаса с дочерью снова в центре внимания

Одна из дочерей казахстанского артиста Кайрата Нуртаса в очередной раз сняла ролик с его участием. Алау и звездный папа вместе зажигательно повторили несколько движений под композицию Шакиры "Waka Waka", сообщает Zakon.kz.

Хореография известного семейства вызвала достаточно противоречивые чувства у зрителей. К примеру, пользователи Сети решили раскритиковать девушку за откровенные наряд и движения. Другие добавили, что подобные танцы с папой недопустимы.

Впрочем, большинство не увидели ничего предосудительного, а порадовались за отношения между папой и дочерью и встали на их защиту.

Люди! Вы в каком веке живете. Они танцуют современный танец и она не голая, да, в открытой футболке и что с этого. Немного мозгами иногда шевелить надо. Голову включайте.

Насколько же люди опошлились, что пишут бред полнейший под видео где папа с дочей. Вам самим не противно от себя? Это ведь папа и дочь, это ведь круто, что папа поддерживает и танцует вместе со своей дочерью.

Лучшие.

Классные.

Они просто танцуют, все нормально, расходимся.

Дикари! Народ, мозги включили, они прекрасно танцуют.

У талантливых родителей, талантливые дети.

Папочке пора брать уроки у дочери.

Это круто.

Не так давно Алау демонстрировала другое видео. Сам же Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников.