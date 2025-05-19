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Общество

За занижение доходов блогерам грозит принудительное взыскание

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:26 Фото: pexels
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса ответил, что будет с блогерами, которым были направлены уведомления о том, что они занижают свои доходы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодня уведомления были направлены порядка 850 блогерам.

"Из них чуть меньше половины – порядка 360 блогеров – добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млрд тенге. Работа продолжается. Добровольно оплатили, получается, 360. Здесь работа продолжается – у кого-то, возможно, срок еще не подошел", – сказал Даурен Темирбеков. 

По его словам, если блогеры не оплатят, то будут применены меры принудительного взыскания. 

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Он обязывает блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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