За занижение доходов блогерам грозит принудительное взыскание

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса ответил, что будет с блогерами, которым были направлены уведомления о том, что они занижают свои доходы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодня уведомления были направлены порядка 850 блогерам.



"Из них чуть меньше половины – порядка 360 блогеров – добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млрд тенге. Работа продолжается. Добровольно оплатили, получается, 360. Здесь работа продолжается – у кого-то, возможно, срок еще не подошел", – сказал Даурен Темирбеков.

По его словам, если блогеры не оплатят, то будут применены меры принудительного взыскания.

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Он обязывает блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.