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Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой рассказала о горе в семье

блогер Айсауле Бакытбек и ее свекр Ербол Кайдаров, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 13:32 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Стало известно о смерти свата казахстанского продюсера Баян Алагузовой Ербола Кайдарова, сообщает Zakon.kz.

Ербол Кайдаров – отец супруга дочери Алагузовой Айсауле Бакытбек. Сегодня, 20 июня 2025 года, она посвятила трогательный пост свекру.

"Столько смешанных чувств и так мало внятных слов, чтобы их описать. Смотрю на своего любимого человека и вижу звенящую боль внутри. И ничем не могу помочь. Такие раны нельзя залатать. Смотрю на своих детей, которые ждут своего самого веселого, доброго "лучшего друга в мире" и знаю, что он больше не придет. Они думают, что он уехал в командировку, а я перебираю десятки вариантов, как бы помягче разбить им в первый раз сердце. Пишу это, монтирую новый выпуск Сырласу, делаю успехи в бизнесе и знаю, что папа больше никогда меня не похвалит. Папа был тот самый единственный человек в моей семье, который всегда смотрел все мои интервью, читал сторис, написанные даже самым мелким шрифтом, и вообще никогда не стеснялся сказать, что он очень мною гордится. Папа, мы тоже вами гордимся. Гордимся, что вы у нас были. Гордимся быть вашими детьми. Такой интеллигентный, порядочный, честный и искренний. Спасибо вам за все. Я очень вас люблю и надеюсь, что вы будете смотреть на нас сверху и видеть, что мы очень пытаемся принять ваш уход и жить дальше. Жить счастливо, потому что вы точно этого хотели", – подписала она фотографии с Ерболом Кайдаровым.

Подписчики блогера выразили соболезнования семье Айсауле и отметили, что отец ее мужа был хорошим и добрым человеком.

В феврале 2025 года скончался муж сестры Баян Алагузовой Адильжан Юсупов.

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Айсулу Омарова
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