"Корвалол со скидкой" и каблуки на вазе: как Динара Сатжан удивила Казнет

Динара Сатжан присоединилась к тренду, набирающему обороты в социальных сетях. Так, казахстанская телеведущая продемонстрировала, как элегантно балансирует, сидя на одной ноге на каблуке и конструкции из вазы и сундука, сообщает Zakon.kz.

Видео предпринимательницы оценили подписчики. Все старания самой Сатжан и ее команды не прошли даром.

На первом ролике показан сам тренд.

Уже на втором – его подготовка.

"Честно говоря, опасный тренд", – подытожила знаменитость.

Восторг! Красивая, умная, всегда впереди, вы – крутая.

Капец риск, но сделала же. Сначала увидела результат отдельно – вау, теперь вижу, как это делалось.

Люблю вашу непосредственность.

Чего только не сделаешь ради любимых подписчиков.

Если я упаду, ты уволен – "Железная логика".

Динара, вы такая энергичная и невероятно приятная! Каждый раз, когда читаю или вижу вас, получаю огромную мотивацию. То, как вы снимаете трендовые видео, – это просто супер, вам это так идет!

Круто, – пишут поклонники после просмотра.

Одна из пользователей Казнета уточнила, что разочаровалась, когда узнала, что видео было смонтировано.

"Я вообще не в курсе, что можно было смонтировать", – ответила на комментарий сама Сатжан.

Также не остался в стороне и блогер Алишер Еликбаев.

"Динара, этот тренд для молодых же. Надо объективно свой возраст воспринимать. Там на правом берегу корвалол со скидкой продают, давайте лучше туда!" – пошутил он.

Не так давно Сатжан, которая недавно вышла замуж за олигарха Жумабека Жаныкулова, показала, как проводит вечер со своей свекровью.

