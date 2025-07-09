"Танцую за чайник!": Дана Есеева покорила Казнет ярким видео

Казахстанская бизнесвумен и мать пятерых детей Дана Есеева разместила новое видео. В кадре жена осужденного Мейржана Туребаева лихо станцевала на одном из мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Армия подписчиков Есеевой пришла в восторг от увиденного и осыпала многодетную маму комплиментами.

Сама же блогер в подписи к публикации с юмором уточнила:

"Выступаю на тоях за чайник, если добавите кружку, станцую два танца".

Мама пятерых, для которой дети не оправдание! Дана – молодец, очень вами восхищаюсь и просто люблю.

Шикарна, как всегда!

Дана, ну ты танцовщица оказывается, браво.

Дана, супер двигаешься.

С меня сервиз.

Всегда восхищаюсь тобой! Пример многим! Единственный блогер, которая не унывает и всегда позитивная!

Шедеврально.

Станцевала – огонь, но зачем такого красивого партнера по лицу бить? Еще и несколько раз! Фигура супер! Танец супер!

Шикарно Дана, вы восхищаете своей харизмой и грацией.

Слов нет, только восхищение, – отметили восхищенные пользователи Сети после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что казахстанский артист Али Окапов разместил новое видео с отдыха. В кадре можно увидеть, как певец присматривает за сыном, сидящим на краю бассейна. В это время за ними наблюдает "поющий соловей Средней Азии" Роза Рымбаева.