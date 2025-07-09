"Танцую за чайник!": Дана Есеева покорила Казнет ярким видео
Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанская бизнесвумен и мать пятерых детей Дана Есеева разместила новое видео. В кадре жена осужденного Мейржана Туребаева лихо станцевала на одном из мероприятий, сообщает Zakon.kz.
Армия подписчиков Есеевой пришла в восторг от увиденного и осыпала многодетную маму комплиментами.
Сама же блогер в подписи к публикации с юмором уточнила:
"Выступаю на тоях за чайник, если добавите кружку, станцую два танца".
- Мама пятерых, для которой дети не оправдание! Дана – молодец, очень вами восхищаюсь и просто люблю.
- Шикарна, как всегда!
- Дана, ну ты танцовщица оказывается, браво.
- Дана, супер двигаешься.
- С меня сервиз.
- Всегда восхищаюсь тобой! Пример многим! Единственный блогер, которая не унывает и всегда позитивная!
- Шедеврально.
- Станцевала – огонь, но зачем такого красивого партнера по лицу бить? Еще и несколько раз! Фигура супер! Танец супер!
- Шикарно Дана, вы восхищаете своей харизмой и грацией.
- Слов нет, только восхищение, – отметили восхищенные пользователи Сети после просмотра.
Ранее мы рассказывали, что казахстанский артист Али Окапов разместил новое видео с отдыха. В кадре можно увидеть, как певец присматривает за сыном, сидящим на краю бассейна. В это время за ними наблюдает "поющий соловей Средней Азии" Роза Рымбаева.
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