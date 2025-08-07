"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери

1 августа 2025 года 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж. Это радостное событие пользователи активно обсуждали в социальных сетях, наперебой желая счастья Раушан и ее супругу Ермахану, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 7 августа, артистка Светлана Айтбаева, мама Раушан, обратилась к поклонникам звездного семейства с благодарностью.

Она отметила, что семья продолжает читать добрые пожелания.

"Мы рады читать ваши поздравления. Мы очень благодарны за вашу ласку и доброту к нашей семье! Мы надеемся, что и у вас все хорошо!" – отметила Айтбаева в описании к фотографии с дочерью.

В продолжении Светлана Айтбаева подчеркнула, что отпускать дочь в чужую семью всегда сложно. Но в этом и заключается жизненный смысл.

Далее она еще раз поблагодарила всех за столь пристальное внимание к их персонам.

"Многие смотрят видео и фотографии свадьбы в социальных сетях и дают позитивные комментарии, задают вопросы. Я постараюсь рассказать вам больше об этих моментах". Светлана Айтбаева

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

После сюрприза на узату от братьев Раушан Кудайберген сделала заявление.