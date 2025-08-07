#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Культура и шоу-бизнес

"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери

Светлана Айтбаева, благодарность, Казахстан, дочь, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 19:39 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
1 августа 2025 года 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж. Это радостное событие пользователи активно обсуждали в социальных сетях, наперебой желая счастья Раушан и ее супругу Ермахану, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 7 августа, артистка Светлана Айтбаева, мама Раушан, обратилась к поклонникам звездного семейства с благодарностью.

Она отметила, что семья продолжает читать добрые пожелания.

"Мы рады читать ваши поздравления. Мы очень благодарны за вашу ласку и доброту к нашей семье! Мы надеемся, что и у вас все хорошо!" – отметила Айтбаева в описании к фотографии с дочерью.

В продолжении Светлана Айтбаева подчеркнула, что отпускать дочь в чужую семью всегда сложно. Но в этом и заключается жизненный смысл.

Далее она еще раз поблагодарила всех за столь пристальное внимание к их персонам.

"Многие смотрят видео и фотографии свадьбы в социальных сетях и дают позитивные комментарии, задают вопросы. Я постараюсь рассказать вам больше об этих моментах".Светлана Айтбаева

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 19:39
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе

После сюрприза на узату от братьев Раушан Кудайберген сделала заявление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет
Культура и шоу-бизнес
20:02, Сегодня
"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
Культура и шоу-бизнес
19:23, Сегодня
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
"Открывайся миру, но не растворяйся в нем": Давлетяров тронул Сеть поздравлением сына с 18-летием
Культура и шоу-бизнес
18:40, Сегодня
"Открывайся миру, но не растворяйся в нем": Давлетяров тронул Сеть поздравлением сына с 18-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: