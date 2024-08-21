Баян Алагузова сделала заявление после рождения четвертой дочери

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которую накануне, 20 августа 2024 года, выписали из роддома, сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

50-летняя Алагузова выразила всем огромную благодарность за пожелания в связи с рождением четвертой дочери Алмы.

"Я – многодетная мама, и очень этому счастлива!" – заявила Баян, поделившись кадрами с выписки из роддома.

Реакция комментаторов получилась неоднозначной: если одни пожелали счастья Турсену и Баян, то другие пошутили, что супруги купили завод по производству детей. Третьи вовсе предложили Алагузовой родить еще двоих, чтобы получать пособие от государства:

"Третьего ждем, а вдруг мальчик будет".

"Может, еще сына родите? Для полного счастья".

"Не поняла, вы купили завод по производству девочек?"

"Наверное, Алиса с бабушкой дома накрыли стол и ждут их".

"Баян ханым, если родите еще двоих, будете получать пособие".

"Поздравляю! Но подскажите, откуда вы их берете каждые 10 дней?"

"Мы не понимаем, как так получилось, что она родила Алму? Ведь она недавно родила Алису".

"Баян Максатовна, вы подарили многим женщинам надежду и веру, что они могут в любом возрасте стать мамой, несмотря ни на что! Вы крутая! Бауы берік болсын қыздарыңыздың!"

"Не поверила своим глазам, думала, может фильм снимают. Баян как всегда задала тон обществу. Значит, в любом возрасте все возможно. Многие ведь зрелые пары даже не думали о таком... Мои поздравления и восхищение семье Алагузовых!"

Также фотографиями с выписки из роддома поделилась старшая дочь Баян.

"Выписывать маму из роддома не каждому дано! Алмуша, добро пожаловать в нашу веселую, дружную семью!" – написала Айсауле Бакытбек.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.