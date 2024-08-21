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Баян Алагузова сделала заявление после рождения четвертой дочери

Баян Алагузова сделала заявление после рождения четвертой дочери, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:59 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которую накануне, 20 августа 2024 года, выписали из роддома, сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

50-летняя Алагузова выразила всем огромную благодарность за пожелания в связи с рождением четвертой дочери Алмы.

"Я – многодетная мама, и очень этому счастлива!" – заявила Баян, поделившись кадрами с выписки из роддома.

Реакция комментаторов получилась неоднозначной: если одни пожелали счастья Турсену и Баян, то другие пошутили, что супруги купили завод по производству детей. Третьи вовсе предложили Алагузовой родить еще двоих, чтобы получать пособие от государства:

  • "Третьего ждем, а вдруг мальчик будет".
  • "Может, еще сына родите? Для полного счастья".
  • "Не поняла, вы купили завод по производству девочек?"
  • "Наверное, Алиса с бабушкой дома накрыли стол и ждут их".
  • "Баян ханым, если родите еще двоих, будете получать пособие".
  • "Поздравляю! Но подскажите, откуда вы их берете каждые 10 дней?"
  • "Мы не понимаем, как так получилось, что она родила Алму? Ведь она недавно родила Алису".
  • "Баян Максатовна, вы подарили многим женщинам надежду и веру, что они могут в любом возрасте стать мамой, несмотря ни на что! Вы крутая! Бауы берік болсын қыздарыңыздың!"
  • "Не поверила своим глазам, думала, может фильм снимают. Баян как всегда задала тон обществу. Значит, в любом возрасте все возможно. Многие ведь зрелые пары даже не думали о таком... Мои поздравления и восхищение семье Алагузовых!"

Также фотографиями с выписки из роддома поделилась старшая дочь Баян.

"Выписывать маму из роддома не каждому дано! Алмуша, добро пожаловать в нашу веселую, дружную семью!" – написала Айсауле Бакытбек.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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