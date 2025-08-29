Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась фотографиями бабушки в честь ее 82-летия
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Накануне, 28 августа 2025 года, в семье российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк отметили важный праздник – день рождения ее матери. В связи с этим фотографиями с бабушкой поделилась дочь актрисы Анна, сообщает Zakon.kz.
Серию снимков с именинницей Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram.
"С днем рождения, наш самый любимый Валёк. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем", – трогательно обратилась внучка к Валентине Борисовне.
Подписчики Анны присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице здоровья и долгих лет жизни:
- "Здоровья и долгих, счастливых лет жизни!"
- "82?! Обалдеть! Здоровья этой прекрасной женщине".
- "С днем рождения самую лучшую Валентину Борисовну".
- "Поздравляю! Желаю бабушке вашей долгих лет жизни, улыбок, море позитива, сил!"
- "Какая замечательная, статная женщина! С днем рождения и всего самого наилучшего".
- "Прекрасная бабулечка, долгих-долгих лет и крепкого здоровья! Восхищаюсь вашей семьей".
- "Бабушка??? Какая красивая женщина! Здоровья, крепости духа, женского обаяния на многая-многая лета".
- "С днем рождения вашу прекрасную бабушку и просто роскошную женщину! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и всех-всех благ! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, исполняет самое заветное и улыбается ей так же широко и тепло, как и она на этих фотографиях".
Материал по теме
Младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы
9 апреля 2025 года Анна Заворотнюк сообщила, что стала мамой. Позднее она поделилась трогательными кадрами с сыном.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
"Чувства остались": Сергей Лазарев объяснился за нецензурную перепалку с Лерой Кудрявцевой
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript