Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась фотографиями бабушки в честь ее 82-летия

Валентина и Анна Заворотнюк, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:22 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Накануне, 28 августа 2025 года, в семье российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк отметили важный праздник – день рождения ее матери. В связи с этим фотографиями с бабушкой поделилась дочь актрисы Анна, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков с именинницей Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram.

"С днем рождения, наш самый любимый Валёк. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем", – трогательно обратилась внучка к Валентине Борисовне.

Подписчики Анны присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице здоровья и долгих лет жизни:

  • "Здоровья и долгих, счастливых лет жизни!"
  • "82?! Обалдеть! Здоровья этой прекрасной женщине".
  • "С днем рождения самую лучшую Валентину Борисовну".
  • "Поздравляю! Желаю бабушке вашей долгих лет жизни, улыбок, море позитива, сил!"
  • "Какая замечательная, статная женщина! С днем рождения и всего самого наилучшего".
  • "Прекрасная бабулечка, долгих-долгих лет и крепкого здоровья! Восхищаюсь вашей семьей".
  • "Бабушка??? Какая красивая женщина! Здоровья, крепости духа, женского обаяния на многая-многая лета".
  • "С днем рождения вашу прекрасную бабушку и просто роскошную женщину! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и всех-всех благ! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, исполняет самое заветное и улыбается ей так же широко и тепло, как и она на этих фотографиях".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:22
Младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы

9 апреля 2025 года Анна Заворотнюк сообщила, что стала мамой. Позднее она поделилась трогательными кадрами с сыном.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
