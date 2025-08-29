Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась фотографиями бабушки в честь ее 82-летия

Серию снимков с именинницей Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram.

"С днем рождения, наш самый любимый Валёк. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем", – трогательно обратилась внучка к Валентине Борисовне.