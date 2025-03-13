В семье Евгения Петросяна и его пятой жены отмечают важную дату
О важной дате в Instagram рассказала пятая жена 79-летнего юмориста.
"5 лет моей безусловной любви! А мне 36, но это детали", – написала Брухунова под фото с сыном.
Также именинница в Stories показала, как подготовилась к поздравлению Вагана с маленьким юбилеем.
Вместе с тем и сама Татьяна уже вовсю принимает поздравления от подруг и друзей.
Фото: Instagram/bruhunova
Без поздравлений и теплых слов звездную семью не оставили и преданные подписчики Брухуновой:
- "С днем рождения, Ваган! Какие вы классные".
- "С днем рождения, какой прекрасный подарок вы себе сделали".
- "С днем рождения вас и Вагана! Здоровья и долгих лет жизни. Всего самого позитивного".
- "С днем рождения прекрасную мамочку Таню и замечательнейшего мальчугана Вагана! Любви, счастья и, конечно, здоровья!"
- "Красивые и счастливые! Татьяна и Евгений Ваганович, примите мои искренние поздравления с днем рождения вашего Вагаши!"
- "Татьяна, с днем рождения вас и вашего сыночка! Крепкого здоровья, отличного настроения, исполнения всех желаний и всего самого доброго".
Отметим, что Евгений Ваганович пока никак не отметился в соцсетях в честь важной семейной даты.
8 марта 2025 года стало известно о госпитализации Евгения Петросяна с кровотечением. Но позднее Татьяна Брухунова опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию. 9 марта появилась информация, что состояние 79-летнего артиста стабилизировалось и его выписали из больницы. 10 марта пятая супруга опубликовала фото мужа, который играет с сыном.