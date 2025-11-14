#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Культура и шоу-бизнес

"Вы и есть золото": Алишер Каримов опубликовал видео с похвалой от Владимира Путина

Алишер Каримов, народный артист Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:42 Фото: Instagram/alisher_k
Казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов 12 ноября 2025 года выступил в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Казахстана в России. За концертом наблюдали президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана немного позже поделился впечатлениями и опубликовал ряд фотографий и видео с праздничного мероприятия.

Кадры Каримов разместил на своей странице в Instagram.

"Очень приятно выступать на таком высоком уровне! Спасибо президентам Казахстана и России за добрые слова и поддержку".Алишер Каримов

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:42
Казахстанские артисты представили культуру страны на гала-концерте в Москве

Стоит отметить, что по завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками.

Так, Владимир Путин заявил, обращаясь к казахстанским музыкантам:

"Казахский не очень пока. Но одно слово я услышал. "Алтын" – это золото. Вот вы золото и есть".

Почитатели таланта музыканта поспешили оставить слова поддержки и восхищения.

  • Браво.
  • Молодец! Талант от Бога.
  • Алишер, мы очень рады за тебя.
  • Наша гордость.
  • Легенда.
  • Дальнейшего процветания и успехов тебе, Алишер.
  • Спасибо, что с честью представляете и прославляете наш Казахстан!

20 мая 2025 года Каримову присвоили звание народного артиста Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:42
Алишер Каримов о звании "Народный артист Казахстана": Это не только моя заслуга

Стоит отметить, что на сцене одного из крупнейших и старейших театров в России также выступили Роза Рымбаева, Мария Мудряк, Ренат Гайсин, Александр Беляков и Зарина Алтынбаева. Рымбаева ранее делилась коротким видео с репетиции, показав, как проходит подготовка к выступлению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алишер Каримов о звании "Народный артист Казахстана": Это не только моя заслуга
20:32, 20 мая 2025
Алишер Каримов о звании "Народный артист Казахстана": Это не только моя заслуга
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе
17:00, 10 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе
Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным
14:06, 14 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: