"Вы и есть золото": Алишер Каримов опубликовал видео с похвалой от Владимира Путина

Казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов 12 ноября 2025 года выступил в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Казахстана в России. За концертом наблюдали президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана немного позже поделился впечатлениями и опубликовал ряд фотографий и видео с праздничного мероприятия.

Кадры Каримов разместил на своей странице в Instagram.

"Очень приятно выступать на таком высоком уровне! Спасибо президентам Казахстана и России за добрые слова и поддержку". Алишер Каримов

Стоит отметить, что по завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками.

Так, Владимир Путин заявил, обращаясь к казахстанским музыкантам:

"Казахский не очень пока. Но одно слово я услышал. "Алтын" – это золото. Вот вы золото и есть".

Почитатели таланта музыканта поспешили оставить слова поддержки и восхищения.

Браво.

Молодец! Талант от Бога.

Алишер, мы очень рады за тебя.

Наша гордость.

Легенда.

Дальнейшего процветания и успехов тебе, Алишер.

Спасибо, что с честью представляете и прославляете наш Казахстан!

20 мая 2025 года Каримову присвоили звание народного артиста Казахстана.

Стоит отметить, что на сцене одного из крупнейших и старейших театров в России также выступили Роза Рымбаева, Мария Мудряк, Ренат Гайсин, Александр Беляков и Зарина Алтынбаева. Рымбаева ранее делилась коротким видео с репетиции, показав, как проходит подготовка к выступлению.