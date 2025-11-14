"Вы и есть золото": Алишер Каримов опубликовал видео с похвалой от Владимира Путина
Заслуженный деятель Казахстана немного позже поделился впечатлениями и опубликовал ряд фотографий и видео с праздничного мероприятия.
Кадры Каримов разместил на своей странице в Instagram.
"Очень приятно выступать на таком высоком уровне! Спасибо президентам Казахстана и России за добрые слова и поддержку".Алишер Каримов
Стоит отметить, что по завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками.
Так, Владимир Путин заявил, обращаясь к казахстанским музыкантам:
"Казахский не очень пока. Но одно слово я услышал. "Алтын" – это золото. Вот вы золото и есть".
Почитатели таланта музыканта поспешили оставить слова поддержки и восхищения.
- Браво.
- Молодец! Талант от Бога.
- Алишер, мы очень рады за тебя.
- Наша гордость.
- Легенда.
- Дальнейшего процветания и успехов тебе, Алишер.
- Спасибо, что с честью представляете и прославляете наш Казахстан!
20 мая 2025 года Каримову присвоили звание народного артиста Казахстана.
Стоит отметить, что на сцене одного из крупнейших и старейших театров в России также выступили Роза Рымбаева, Мария Мудряк, Ренат Гайсин, Александр Беляков и Зарина Алтынбаева. Рымбаева ранее делилась коротким видео с репетиции, показав, как проходит подготовка к выступлению.