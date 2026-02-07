#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Алагузовой рассказала о своей главной зависимости

Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айару, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 06:59 Фото: Instagram/aiaru_bb
Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айару, оставила философский пост в соцсетях, касающийся заботы о себе и своих зависимостях, сообщает Zakon.kz.

По словам Айару, любовь для нее – это уход за своим телом, чистая одежда, нормальное питание.

"Следить за здоровьем (тут моя мама надо мной посмеется, потому что всегда говорит, что я халатно отношусь к своему здоровью). Это уважение к своему времени следить за режимом, не сидеть сутками в телефоне (тут мне есть над чем поработать), не проводить свои дни впустую", – поделилась девушка.

Однако блогер признается, что порой ей трудно придерживаться этих принципов. Также дочь знаменитости добавила, что ее раздражает ее зависимость от телефона, но она не может его выкинуть.

"Я постоянно что-то гуглю, что-то спрашиваю у чата GPT, что-то слушаю полезное в YouTube. Я сажусь читать книгу, оставляю телефон в другой комнате и у меня появляется миллион вопросов по поводу этой книги, ответ на которые мне даст мой телефон. Потом захожу в Instagram и оставляю книгу на час. Ну как тут посоветуете быть? Instagram тоже и добро и зло", – высказалась о дилемме Айару.

Ранее Роза Рымбаева откровенно рассказала о врагах, среди которых были аким и министр, а также о главном везении в жизни.

Аксинья Титова
20-летняя дочь Баян Алагузовой улетела в США
12:13, 19 сентября 2024
20-летняя дочь Баян Алагузовой улетела в США
"Скажите работнице выполнять свою работу": дочь Алагузовой возмутила ситуация в аэропорту Астаны
14:49, 06 октября 2025
"Скажите работнице выполнять свою работу": дочь Алагузовой возмутила ситуация в аэропорту Астаны
Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности
03:20, 13 июля 2025
Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности
