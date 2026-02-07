Дочь Алагузовой рассказала о своей главной зависимости

Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айару, оставила философский пост в соцсетях, касающийся заботы о себе и своих зависимостях, сообщает Zakon.kz.

По словам Айару, любовь для нее – это уход за своим телом, чистая одежда, нормальное питание.

"Следить за здоровьем (тут моя мама надо мной посмеется, потому что всегда говорит, что я халатно отношусь к своему здоровью). Это уважение к своему времени следить за режимом, не сидеть сутками в телефоне (тут мне есть над чем поработать), не проводить свои дни впустую", – поделилась девушка.

Однако блогер признается, что порой ей трудно придерживаться этих принципов. Также дочь знаменитости добавила, что ее раздражает ее зависимость от телефона, но она не может его выкинуть.

"Я постоянно что-то гуглю, что-то спрашиваю у чата GPT, что-то слушаю полезное в YouTube. Я сажусь читать книгу, оставляю телефон в другой комнате и у меня появляется миллион вопросов по поводу этой книги, ответ на которые мне даст мой телефон. Потом захожу в Instagram и оставляю книгу на час. Ну как тут посоветуете быть? Instagram тоже и добро и зло", – высказалась о дилемме Айару.

