"Приму без разговоров": 66-летний Дмитрий Дибров готов простить молодой экс-супруге измены

В 2025 году после 16 лет брака известный российский экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров развелся со своей молодой супругой Полиной. Их расставание активно обсуждалось в соцсетях, а сама Диброва оправдывалась после скандальных обвинений в измене, сообщает Zakon.kz.

Уже в апреле 2026 года 66-летний продюсер неожиданно для всех заявил, что готов простить мать своих сыновей. Об этом Дибров рассказал в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет. Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. Уже в 2025 году Диброва ушла от Дмитрия к 51-летнему Роману Товстику – другу семьи и мужу ее подруги Елены. У Дибровых осталось трое общих сыновей, у Товстиков – шестеро детей после 19 лет брака.

Во время откровенного разговора Дибров подчеркнул:

"Если она вернется, то и секунды думать не буду. Никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке. Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит… Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров".

Но добавил, что сделает "кое-какие выводы".

Впрочем, не все пользователи поверили словам Диброва.

Пришел отмыться от грязи.

Так и не поняла, либо очень хороший актер, либо действительно любит.

Примерил на себя роль благородного и всепрощающего, дабы унизить тем самым "парочку" и спасти себя от бесчестия.

Это вообще не про любовь! Она вернется, только если ее бортанут, а не из-за любви к нему, а он примет из-за одиночества в старости, но не из-за любви. Иногда нужно уметь принимать поражения и то, что когда-то ты сделал не тот выбор.

Полина ушла не от Диброва, она ушла от миллионера к миллиардеру. Такие, как она, не возвращаются.

Он артист, а вы верите.

Сплошное лицемерие и сказка.

