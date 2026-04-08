Культура и шоу-бизнес

Зажегший на тое Мейржан Туребаев взорвал Казнет

Мейржан Туребаев с женой, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:50 Фото: Instagram/meirzhach_tv
В Сети появилось видео с танцующим на тое недавно вышедшим на свободу вайнером Мейржаном Туребаевым, сообщает Zakon.kz.

Кадрами поделился тамада Бексултан Тулеубаев. На видео сделана отсылка к фильму "Патруль", где Туребаев сыграл одну из главных ролей.

"Рад видеть @meirzhach_tv", – подписано коротко видео.

Пост собрал десятки тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.

  • Легенда.
  • Как классно танцуешь.
  • Очень крутой актер, мы вас так ждали, ждем вас снова в творчестве.
  • Красавчик, как красиво танцует. Как радостно видеть вас в обществе.
  • Харизма.
  • Мей Лучший.
  • Почему я смотрю это снова и снова?
  • Берик красавчик.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Мейржан Туребаев вышел на свободу 22 марта 2026 года.

