Зажегший на тое Мейржан Туребаев взорвал Казнет
В Сети появилось видео с танцующим на тое недавно вышедшим на свободу вайнером Мейржаном Туребаевым, сообщает Zakon.kz.
Кадрами поделился тамада Бексултан Тулеубаев. На видео сделана отсылка к фильму "Патруль", где Туребаев сыграл одну из главных ролей.
"Рад видеть @meirzhach_tv", – подписано коротко видео.
Пост собрал десятки тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.
- Легенда.
- Как классно танцуешь.
- Очень крутой актер, мы вас так ждали, ждем вас снова в творчестве.
- Красавчик, как красиво танцует. Как радостно видеть вас в обществе.
- Харизма.
- Мей Лучший.
- Почему я смотрю это снова и снова?
- Берик красавчик.
В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Мейржан Туребаев вышел на свободу 22 марта 2026 года.
