"Учусь говорить "нет": Мейржан Туребаев сделал первые откровения после освобождения

Казахстанский актер Мейржан Туребаев вышел из мест заключения 22 марта 2026 года. И с этого момента вайнер активно делится эмоциями с многочисленной аудиторией в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, 26 марта блогер разместил очередной пост под названием "Дневник внутреннего путешествия".

Туребаев считает, что человек часто оказывается нечестным по отношению к своей душе.

"В тех местах, где я побывал, существует "шаблон" для всех: каждый составляет список под названием "Теперь я буду жить по-другому". Как только я окажусь на свободе, начну заново. Буду выполнять все, что записываю", – написал он.

Актер подчеркивает, что у него тоже есть свой список.

"Вроде бы все выполнимо и несложно: ценить каждое мгновение, уделять больше внимания детям, водить их на спорт, читать хорошие книги, свободно держаться в седле, каждое утро ездить на велосипеде и так далее. Все то, что я не мог сделать там, но очень хотел. Это должно быть в приоритете. Но вот что я понимаю: свобода, подобно серому кардиналу, диктует свои правила. Тебя постоянно что-то отвлекает и отдаляет от твоих истинных желаний, заменяя их жизнью в моменте. И с каждым днем ты все дальше и дальше от своего списка честных мечт, а это равно игнорированию разговора с душой, который был, когда ты чувствовал опустошение. Там я учился слышать себя, а теперь учусь приводить в действие все, что пообещал себе". Мейржан Туребаев

Так, Туребаев выбрал то, чему будет учиться в первую очередь.

"Для начала я учусь говорить "нет". Раньше не умел отказывать, всегда было неудобно. Даже сутулость появилась из-за этого. Сейчас я не переживаю о том, что подумают другие. Выписал себе много информации из книг, которые читал. Первый список, который хочу внедрить в свою жизнь, это из книги "Уроки семейной мудрости". Буду наблюдать и делиться мыслями". Мейржан Туребаев

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. При этом в КУИС отметили, что Мейржан Туребаев продолжает отбывать наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы.