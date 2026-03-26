#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Культура и шоу-бизнес

"Учусь говорить "нет": Мейржан Туребаев сделал первые откровения после освобождения

Мейржан Туребаев, актер, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 14:41 Фото: Instagram/meirzhach_tv
Казахстанский актер Мейржан Туребаев вышел из мест заключения 22 марта 2026 года. И с этого момента вайнер активно делится эмоциями с многочисленной аудиторией в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, 26 марта блогер разместил очередной пост под названием "Дневник внутреннего путешествия".

Туребаев считает, что человек часто оказывается нечестным по отношению к своей душе.

"В тех местах, где я побывал, существует "шаблон" для всех: каждый составляет список под названием "Теперь я буду жить по-другому". Как только я окажусь на свободе, начну заново. Буду выполнять все, что записываю", – написал он.

Актер подчеркивает, что у него тоже есть свой список.

"Вроде бы все выполнимо и несложно: ценить каждое мгновение, уделять больше внимания детям, водить их на спорт, читать хорошие книги, свободно держаться в седле, каждое утро ездить на велосипеде и так далее. Все то, что я не мог сделать там, но очень хотел. Это должно быть в приоритете. Но вот что я понимаю: свобода, подобно серому кардиналу, диктует свои правила. Тебя постоянно что-то отвлекает и отдаляет от твоих истинных желаний, заменяя их жизнью в моменте. И с каждым днем ты все дальше и дальше от своего списка честных мечт, а это равно игнорированию разговора с душой, который был, когда ты чувствовал опустошение. Там я учился слышать себя, а теперь учусь приводить в действие все, что пообещал себе".Мейржан Туребаев

Так, Туребаев выбрал то, чему будет учиться в первую очередь.

"Для начала я учусь говорить "нет". Раньше не умел отказывать, всегда было неудобно. Даже сутулость появилась из-за этого. Сейчас я не переживаю о том, что подумают другие. Выписал себе много информации из книг, которые читал. Первый список, который хочу внедрить в свою жизнь, это из книги "Уроки семейной мудрости". Буду наблюдать и делиться мыслями".Мейржан Туребаев

Материал по теме


Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу и вернулся домой

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Материал по теме


Мейирхан Шерниязов сделал большое обращение после выхода на свободу

3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. При этом в КУИС отметили, что Мейржан Туребаев продолжает отбывать наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: