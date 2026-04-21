"Времена, когда денег не было": бывшая жена Шавката Рахмонова показала архивные кадры с мужем и детьми

С середины марта 2026 года не утихают страсти вокруг семьи известного казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова. Тогда о разводе объявила его супруга Гулайым Рахмонова, которая по сей день делится некоторыми подробностями о родственниках экс-супруга, сообщает Zakon.kz.

К примеру, накануне Гулайым опубликовала в Instagram-Stories архивные кадры с Шавкатом и детьми.

"Это были времена, когда ушам, нервам было спокойно, денег не было. Он называл меня тогда другом, а потом взял и бросил. Завистники с ненасытными глазами испортили… такого хорошего человека… Может, мне выложить еще один длинный пост? Может, у этих ненасытных хоть немного поубавится", – написала Рахмонова 20 апреля.

При этом 31-летний боец пока не дал никаких комментариев касательно развода и заявлений экс-супруги. Судя по Stories, Шавкат находится в Германии.

В марте 2026 года жена Шавката Рахмонова заявила о разводе и обвинила его в отказе от детей. После Гулайым Рахмонова сделала ряд громких заявлений.

27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург в Жамбылской области произошло смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова. 27 марта 2026 года суд признал Гулайым Рахмонову виновной по ч. 4 ст. 345 УК РК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей (четыре ребенка в возрасте от 2 до 9 лет) и отсрочил исполнение наказания на 5 лет.