"Каждый по порядку ответит": экс-жена Шавката Рахмонова сделала громкое заявление

Экс-супруга бойца UFC Шавката Рахмонова, Гулайым, опубликовала в соцсетях архивные кадры и поделилась воспоминаниями о начале пути спортсмена к славе. Она рассказала о трудностях тех лет, когда зарплата будущего "Номада" составляла всего 120 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

На обнародованных фотографиях запечатлены моменты из жизни пары в 2016-2017 годах. По словам Гулайым, тогда у них не было ни миллионов, ни популярности, а главной целью была мечта о попадании в лучший промоушен мира.

Она вспомнила суровую зиму 2017-го, когда Шавкат получил свою первую серьезную травму ноги и проходил обследование в одной из больниц Карагандинской области.

"Первое фото – январь 2017 года. Мы возвращаемся из больницы в Пришахтинске после МРТ. Это была его первая серьезная травма ноги сразу после Нового года… Но, несмотря на боль, мы почему-то светимся от счастья. Снега тогда было по колено, кажется, зимы в те годы были суровее. Именно после той травмы, благодаря невероятному терпению и неустанному труду, он начал покорять свои первые вершины. У нас никогда не было свободного времени. Еще до рождения нашего первенца мы строго соблюдали режим: тренировки трижды в день. Он не мог просто сидеть дома – даже если были свободными всего 20-30 минут, он обязательно занимал себя упражнениями (как с мячом на фото). Хочу сказать одно: Шавкат – человек, рожденный для спорта. Такие люди рождаются один на тысячу. Конечно, спорт – это залог здоровья и источник дохода, и если ты показываешь результат и достигаешь высот, то почему бы не зарабатывать на этом?!" – написала она.

Одной из интересных деталей того времени стали уроки казахского языка, пара вместе занималась изучением правописания и специфических букв алфавита. Кроме того, супруги в шутку, но с большой верой в успех, заранее тренировались ставить красивые автографы, предвидя будущий интерес со стороны миллионов фанатов по всему миру.

"Попасть в UFC было нашей общей мечтой и заветной целью. С 2016 года мы грезили об этом: и зимой, и летом просыпались в 5 утра. Он уходил на пробежку, а я готовила завтрак – так начиналась наша рабочая неделя. В дни отдыха мы учились писать и читать по-казахски. Помню, как мы спорили из-за специфических букв о, ө, ң, но все равно продолжали учиться. А еще мы заранее тренировались подписывать автографы для UFC. Я говорила ему: "Завтра у тебя будет много фанатов, они будут просить подпись, поэтому ты должен расписываться красиво". Свободных минут у нас не было совсем…". Гулайым Рахмонова

Однако, помимо теплых воспоминаний о рождении старшей дочери и семейном уюте, Гулайым коснулась и болезненной темы нынешних взаимоотношений с окружением бойца. По ее словам, в период становления карьеры мужа она была для его родственников "хорошей келин", но сейчас ситуация кардинально изменилась.

"В те времена для его близких я была "хорошей невесткой" и "замечательной женой брата"… А сейчас те же люди пишут разные комментарии, изо всех сил стараясь настроить Шавката против меня и выставить меня в дурном свете. У меня нет сожалений, есть только одно горькое "ах, если бы...". Я не из тех, кто льет слезы и пытается выставить себя святой или вызвать жалость – слава Богу, мне хватает рассудительности. Но за все эти годы в его успехе есть и мой огромный труд, и я никому не позволю его обесценить. Придет время, и каждый по порядку ответит за свои поступки", – подытожила экс-супруга бойца.

Ранее Гулайым Рахмонова заявила о разводе и обвинила Шавката в отказе от детей. Об этом она сообщила после того, как ей вынесли приговор за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.



По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.