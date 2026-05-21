Культура и шоу-бизнес

Неожиданный позитивный момент в болезни Брюса Уиллиса увидела его дочь

Брюс Уиллис, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:36 Фото: Instagram/elmisilpy
Звезда Голливуда Брюс Уиллис продолжает угасать от страшной болезни. В последнем интервью его дочка Румер Уиллис поделилась положительным моментом, который заметила в больном отце, сообщает Zakon.kz.

37-летняя актриса, старшая из пяти дочерей "Крепкого орешка", в первую очередь отметила, что благодарна за возможности видеться с отцом, несмотря на то, что сейчас все по-другому. При этом она сказала, что видит его с другой стороны, которую раньше никогда не замечала, отметив особенную черту, появившуюся в 71-летнем Брюсе, пишет Dailymail.

"В нем есть что-то милое. Он всегда был таким мачо, и в нем есть что-то такое – "трогательное" – не совсем подходящее слово, но – просто нежность, которую, возможно, он не позволял в какой-то степени проявлять", – объяснила Румер.

В марте 2022 года семья Уиллис сообщила, что у Брюса диагностирована афазия – расстройство речи, влияющее на способность общаться, он решил уйти из актерской карьеры. Чуть меньше года спустя Эмма сообщила, что у ее мужа диагностирована лобно-височная деменция. В июле 2025-го стало известно, что 70-летний Брюс Уиллис практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно.

В августе 2025 года жена Брюса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что его переселили в отдельный одноэтажный дом, где за ним постоянно ухаживает команда помощников. В начале ноября его заметили во время прогулки.

Лобно-височная деменция (ЛВД) – это форма деменции, вызывающая быстрое ухудшение состояния в тех областях мозга, которые связаны с личностными и языковыми способностями.

