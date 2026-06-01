"Вся в папу": дочь Игоря Николаева покорила Игоря Крутого на федеральном ТВ
Младшая дочь Игоря Николаева, 10-летняя Вероника, выступила со своей сольной песней "Небо с голубыми глазами" на федеральном канале России, сообщает Zakon.kz.
Про это событие рассказала мама маленькой артистки.
Юлия Проскурякова отметила, что очень гордится выступлением дочери:
"Это так трогательно, что твоя песня, которую ты придумала и написала, а папа помог с запевами и гармонией, прозвучала на федеральном канале! Это большое событие! Спасибо, любимый папа и дорогой наш Игорь Крутой за эту возможность!"
В комментариях под постом жены Николаева выступил и сам Крутой, уточнив:
"Вероничка вся в папу и внешне, и талантом!"
Дебютная песня 9-летней дочери Игоря Николаева вызвала дебаты
Немного ранее мы рассказывали, что казахстанская артистка Макпал Исабекова получила радостное известие на чужой свадьбе.
