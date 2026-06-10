"Сильно соскучилась": Асель Садвакасова сообщила о возвращении в Казахстан

Известная актриса Асель Садвакасова через несколько лет после жизни за границей вернулась в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом блогер рассказала 9 июня 2026 года на своей личной странице в Instagram.

"Вернулась домой. Спокойное ощущение счастья, и я, оказывается, сильно соскучилась по всему, что здесь есть, – родные люди, любимые места, наша природа". Асель Садвакасова

Она уточнила, что собирается в ближайшее время остаться в Казахстане.

"Планов очень много: увидеться со всеми близкими людьми, друзьями, коллегами, поработать, кайфовать от выездов на природу (хочется даже поездить по стране), хочу посетить много классных мест, снова заняться творчеством". Асель Садвакасова

Именитый продюсер подчеркнула, что иногда полезно уехать куда-то далеко на длительное время, чтобы еще больше ценить и любить свой дом, потому что дома всегда тепло, здесь тебя ждут и здесь тебе рады.

"Чувствую, лето будет волшебным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями, интересными, классными событиями и знакомствами". Асель Садвакасова

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В июне 2023 года Садвакасова вышла замуж за маркетолога Магжана Тлеуханова. Спустя год, в конце 2024 года, пара официально объявила о разводе из-за "разных взглядов на совместную жизнь". После развода она фактически переехала жить на Бали и стала активно путешествовать по миру.