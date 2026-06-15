"Надеюсь, не забыли?": Игорю Крутому напомнили про обещание, которое он дал заслуженному деятелю Казахстана

В минувшие выходные известный российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой приоткрыл завесу тайн и показал, как идет подготовка к международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". А ему напомнили про обещание, данное казахстанцу, сообщает Zakon.kz.

Так, 13 июня 2026 года в своем Instagram 71-летний маэстро опубликовал видео, под которым заявил:

"Полным ходом идет подготовка к "Новой волне-2026". Рад, что в этом году она проходит в стенах академии".

Крутой отметил, что Лолита приехала примерить на себя трогательную песню.

"Очень надеюсь, что результат приятно удивит всех нас. Показал Лоле академию, концертный зал, наши классы и студию звукозаписи, где рождаются песни, которые выносим на ваш суд… 20-26 августа вы все услышите и увидите в Казани", – поделился композитор.

В комментариях подписчица из Казахстана напомнила Крутому про обещание, которое он дал казахстанскому певцу, заслуженному деятелю РК Ернару Садирбаеву (выступает под псевдонимом Amre):

"Уважаемый Игорь Яковлевич. Про Ернара Садирбаева, надеюсь, не забыли? На "Новую волну" обещали пригласить".

Ответа казахстанке долго ждать не пришлось.

"Мы отобрали его на финал в Казани", – заявил маэстро.

В целом, судя по комментариям, реакция на видео с Лолитой выдалась неоднозначной. Если одни хотят с нетерпением увидеть певицу на сцене "Новой волны", то другие возразили, чтобы уже известные артисты дали дорогу более молодым исполнителям. Третьи и вовсе заявили, что ждут выступления Ирины Аллегровой:

"Ждем!"

"Какая красота".

"Исхудала то как..."

"Ждем Ирину Александровну".

"Я бы тоже походила, посмотрела. Очень здорово".

"Игорь Яковлевич, вы и Лолита в шикарной форме, просто загляденье".

"Зачем тянуть ее, когда есть молодые певцы, талантливые. Ее давно пора на пенсию списать".

"Вот поэтому и Крутой! Гениальный человек, дай Бог вам вдохновения и радуйте нас больше своим творчеством".

"Лолита может и веселое спеть так, что весь зал будет танцевать, и может спеть большое драматическое произведение так, что весь зал будет плакать. Очень ждем премьеру".

"Рубрика "Закулисье" – обожаю! Спасибо, маэстро, вы всегда делитесь с нами своими мыслями и планами, и это очень радует нас. А нам что остается? – Готовиться к "Новой волне"!"

"Я почти в ее возрасте, немного младше ее. Но если честно, достал этот нафталин. Столько молодых, талантливых, а они со сцены слезть не могут. Слушать и смотреть нет никакого желания. Прямо крик души, пусть освободят дорогу молодым, талантливым".

"Игорь Яковлевич! Раз 10 пересмотрела! Всегда радуюсь, когда вы выкладываете такие искренние моменты... Такая мощная подготовка к "Новой волне", чувствую, будете снова нас удивлять и наносить счастье нашим сердцам! И академия ваша очень крутая. Красивая и уютная! И главное – приходишь туда и словно пришел к вам в гости. А я помню – вы любите гостей!"

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В декабре 2025 года Amre, выступавший тогда на шоу "Браво! Бис!", получил от Игоря Крутого неожиданное приглашение на "Новую волну". Уже через четыре месяца, в апреле 2026 года, казахстанец улетел в Москву, откуда поделился кадрами с маэстро. Тогда же подписчики предположили, что Ернар Садирбаев отправился в столицу России для подготовки к международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".