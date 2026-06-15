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Культура и шоу-бизнес

"Неделю собирали портрет из 3000 деталей LEGO": Димаш исполнил мечту школьников и сделал им подарок

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил мечту школьников, создавших его портрет из LEGO, и сделал им подарок, сообщает Zakon.kz.

К 1 июня 2026 года, Международному дню защиты детей, учащиеся средней общеобразовательной школы №82 Актобе (построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері") создали портрет Димаша из 3000 деталей LEGO.

"На создание этой работы школьники потратили целую неделю. И вскоре их мечта осуществилась. Юные изобретатели встретились с Димашем Кудайбергеном. Певец ознакомился со своим портретом, высоко оценил труд учащихся и с большим интересом выслушал рассказ о процессе создания работы. Он выразил благодарность за креативную идею молодых авторов и адресовал им теплые слова поддержки", – рассказали сегодня, 15 июня, в пресс-службе акимата Актюбинской области.

В завершение встречи артист подарил детям путевки на 10-дневный отдых в детский оздоровительный лагерь "Шұғыла". Этот подарок еще больше усилил радость юных талантов и сделал праздничную встречу по-настоящему ярким и незабываемым событием.

Команда Димаша уточнила, что в Актобе артист приехал в творческую командировку. Свой визит в родной город он начал с посещения гимназии №32, в которой учился, и Актюбинского музыкального колледжа им. Ахмета Жубанова, где получил специальность оперного певца.

"А на следующий день артист отправился в детский лагерь "Шұғыла", где встретился с ребятами, создавшими большой LEGO-проект, посвященный Димашу. Встреча Димаша и авторов проекта состоялась на базе "Шұғыла" – в живописном месте, вдали от городского шума и суеты. Здесь часто проходят спортивные сборы, семьи собираются на отдых, а ребята проводят чудесное время летних каникул. Димаш в знак благодарности подарил пятерым авторам проекта билеты в этот лагерь", – говорится в релизе, опубликованном на сайте Кудайбергена.
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, дети, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21

Фото: ru.dimashnews.com

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, дети, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21

Фото: ru.dimashnews.com

Идея проекта возникла в рамках школьного кружка робототехники, где в конце учебного года учащиеся традиционно создают итоговые работы. В этот раз было принято решение реализовать не индивидуальный, а командный проект. По словам педагога Жаналы Маката, инициировавшего идею, выбор пал на образ Димаша как на символ вдохновения для школьников.

"С Димашем Кудайбергеном мы, можно сказать, выросли в одном районе Актобе, поэтому я хорошо его знаю. Именно я предложил ученикам создать масштабный портрет. Идея сразу вызвала большой интерес у детей", – отметил руководитель кружка робототехники.
дети, школьники, учитель, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21

Фото: ru.dimashnews.com

Проект был реализован совместно с учениками четвертых классов. Перед началом работы школьники изучили биографию и достижения артиста, подготовили эскиз и спланировали конструкцию LEGO-композиции. Основная работа выполнялась детьми под руководством педагогов.

Итоговая работа представляет собой масштабную композицию размером около 1,5 м в ширину и 2,5 м в длину.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, портрет, дети, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21

Фото: ru.dimashnews.com

По словам педагогов, такая работа оказалась особенно полезной для развития моторики, внимательности и навыков командного взаимодействия. Всего в проекте участвовали пять учеников, каждый из которых внес свой вклад в общий результат.

Особенно были отмечены самые активные участники – Жасмин и Бейбарыс. Они приходили практически ежедневно и проявляли высокий интерес к работе.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, портрет, дети, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21

Фото: ru.dimashnews.com

"Они постоянно спрашивали: "Давайте продолжим, нам нужно закончить, будет здорово, если успеем". Их заинтересованность и желание довести проект до конца стали большой мотивацией для всей команды", – рассказал Жаналы Макат.

Отвечая на вопрос о выборе личности, участники проекта подчеркнули:

"Мы выбрали Димаша Кудайбергена, потому что он – наш земляк. Он является примером не только таланта, но и трудолюбия, скромности и любви к Родине. Мы хотели показать, что, выходя из родного края, можно стать гордостью страны".

Также авторы отметили:

"Основная идея проекта – показать возможности учеников современной школы и вдохновить на примере талантливых личностей, выросших на родной земле. Между достижениями Димаша и нашими возможностями есть связь: основа успеха – это качественное образование, труд и поддержка".

Поклонники Димаша из разных уголков планеты оценили работу юных земляков артиста и порадовались за них:

  • "Замечательно! Браво!"
  • "Замечательные новости! Поздравляем!"
  • "У них получилось так реалистично – какие же у этих детей таланты!"
  • "Милые дети, поздравляю вас! Спасибо Димашу, он – великий вдохновитель, браво!"
  • "Пусть творческое вдохновение детей не иссякнет. Молодцы. Картина для Димаша получилась великолепной. Большой труд".
  • "Великолепный портрет великолепного человека. Вы – наш любимый, наша гордость, наша вдохновляющая сила!"
  • "Как же приятно, что Димаш сможет вернуться, чтобы вспомнить прекрасные времена, а дети и учителя смогут насладиться его дружелюбным общением".

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:21
Неожиданное заявление Димаша Кудайбергена обрадовало его поклонников

14 июня 2026 года стало известно, что Димаш Кудайберген посетил родную школу и порадовал учителей. Артист признался, что скучал.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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