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События

Шимпанзе с мороженым и медведи в бассейне: зоопарк Алматы показал спасение от жары

медведь, обезьяна, дикобраз, фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:42 Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматы по-прежнему жарко. Администрация городского зоопарка показала и рассказала, что предпринимается для того, чтобы животные переносили зной как можно комфортнее, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что у каждого обитателя зоопарка свои способы спасения от летнего зноя.

К примеру, белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры с удовольствием охлаждаются в бассейнах и часами плещутся в воде.

Носороги предпочитают грязевые ванны, которые помогают не только охладиться, но и защищают кожу от солнца и насекомых.

А слоны с удовольствием принимают пылевые ванны – это их естественный способ сохранить прохладу.

"Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек мы организовали освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры", – дополнили сотрудники.

Также отмечено, что некоторые питомцы получают особое летнее угощение – фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Особенно его любят очаровательные шимпанзе Паша и Лола, которые с удовольствием лакомятся этим прохладным десертом.

О том, что приготовила погода жителям Казахстана на понедельник, 3 августа, читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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