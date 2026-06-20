Найдена редкая запись неизвестной песни Виктора Цойя

В Швеции нашли редкую запись песни "Дети минут", которую Виктор Цой при жизни отказывался записывать, сообщает Zakon.kz.

Редкую запись этой песни нашел архивист и коллекционер Сергей Чубраев. По его словам, на пленке музыкант лично исполняет композицию, которая долгое время считалась утраченной, пишет "КП-Петербург".

Кассета более трех десятилетий хранилась у жительницы Швеции Сары Океррен, знакомой с Цоем с конца 1980-х. Как выяснилось, запись была сделана в 1988 году во время вечеринки у Георгия Гурьянова.

"По словам коллекционера, Цой избегал записи этой песни, опасаясь, что ее ироничный характер может быть неправильно воспринят его друзьями. Поэтому о существовании композиции знали лишь самые близкие", – пишет издание.

После двух лет переписки с Сарой Океррен архивисту удалось оцифровать кассету. Уже 21 июня, в день рождения Цоя, песня впервые станет доступна широкой аудитории – ее включат в документальный фильм о поисках записи.

Ранее сообщалось, что в Париже нашли неизвестную рукопись Моцарта. Почти 250 лет она пролежала среди анонимных нот.

