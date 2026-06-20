#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Найдена редкая запись неизвестной песни Виктора Цойя

Виктор Цой, музыка, кассета, неизвестная песня, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 22:35 Фото: wikimedia
В Швеции нашли редкую запись песни "Дети минут", которую Виктор Цой при жизни отказывался записывать, сообщает Zakon.kz.

Редкую запись этой песни нашел архивист и коллекционер Сергей Чубраев. По его словам, на пленке музыкант лично исполняет композицию, которая долгое время считалась утраченной, пишет "КП-Петербург".

Кассета более трех десятилетий хранилась у жительницы Швеции Сары Океррен, знакомой с Цоем с конца 1980-х. Как выяснилось, запись была сделана в 1988 году во время вечеринки у Георгия Гурьянова.

"По словам коллекционера, Цой избегал записи этой песни, опасаясь, что ее ироничный характер может быть неправильно воспринят его друзьями. Поэтому о существовании композиции знали лишь самые близкие", – пишет издание.

После двух лет переписки с Сарой Океррен архивисту удалось оцифровать кассету. Уже 21 июня, в день рождения Цоя, песня впервые станет доступна широкой аудитории – ее включат в документальный фильм о поисках записи.

Ранее сообщалось, что в Париже нашли неизвестную рукопись Моцарта. Почти 250 лет она пролежала среди анонимных нот.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, музыкальные инструменты, народные музыкальные инструменты, национальные музыкальные инструменты, казахские национальные музыкальные инструменты
08:50, 15 сентября 2024
Песни Виктора Цоя на домбре играют музыканты из Алматы
Музыка
07:00, 16 мая 2024
Сын Виктора Цоя выпустил клип о своем отце
Могила Виктора Цоя
07:55, 20 января 2026
Россиянка погибла на могиле Виктора Цоя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские боксёры узнали соперников по финалам Кубка мира в Китае
23:49, 20 июня 2026
Казахстанские боксёры узнали соперников по финалам Кубка мира в Китае
Виктор Друзин завоевал вторую медаль в суперфинале Кубка мира в Канаде
23:11, 20 июня 2026
Виктор Друзин завоевал вторую медаль в суперфинале Кубка мира в Канаде
Пять казахстанских боксёров вышли в финал Кубка мира в Китае
22:49, 20 июня 2026
Пять казахстанских боксёров вышли в финал Кубка мира в Китае
&quot;Кайсар&quot; и &quot;Улытау&quot; поделили очки в матче КПЛ
22:19, 20 июня 2026
"Кайсар" и "Улытау" поделили очки в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: