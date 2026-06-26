На матч Турция – США пришли звезды Голливуда
Фото: turkiyetoday
26 июня футбольный матч США против Турции на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.
По данным турецких и других зарубежных СМИ, актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в культовом психологическом триллере Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", были замечены вместе в VIP-зоне. В кадр также попали:
- Эштон Кутчер;
- Колин Фаррелл;
- Леонардо Ди Каприо.
"Не обошла своим вниманием проходящий в настоящее время матч и наследница миллиардов Пэрис Хилтон", – говорится в сообщении.
В Лондоне тем временем встречают первых знаковых участниц Уимблдона.
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