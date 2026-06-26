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Культура и шоу-бизнес

На матч Турция – США пришли звезды Голливуда

Турция - США, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 08:43 Фото: turkiyetoday
26 июня футбольный матч США против Турции на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным турецких и других зарубежных СМИ, актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в культовом психологическом триллере Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", были замечены вместе в VIP-зоне. В кадр также попали:

  • Эштон Кутчер;
  • Колин Фаррелл;
  • Леонардо Ди Каприо.
"Не обошла своим вниманием проходящий в настоящее время матч и наследница миллиардов Пэрис Хилтон", – говорится в сообщении.

В Лондоне тем временем встречают первых знаковых участниц Уимблдона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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