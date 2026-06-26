На матч Турция – США пришли звезды Голливуда

26 июня футбольный матч США против Турции на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным турецких и других зарубежных СМИ, актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в культовом психологическом триллере Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", были замечены вместе в VIP-зоне. В кадр также попали:

Эштон Кутчер;

Колин Фаррелл;

Леонардо Ди Каприо.

"Не обошла своим вниманием проходящий в настоящее время матч и наследница миллиардов Пэрис Хилтон", – говорится в сообщении.

В Лондоне тем временем встречают первых знаковых участниц Уимблдона.