Стало известно, в какой регион Казахстана отправился легендарный Джеки Чан после Алматы

Всемирно известный актер Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область. Его встретил глава региона Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 13 июля 2026 года, рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области и раскрыли некоторые подробности:

"Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" (Armour of God: Ultimatum)".

В ходе встречи аким Мангистауской области отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

В свою очередь Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

В акимате Мангистау считают, что выбор региона в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра.

Жители региона тепло поприветствовали Джеки Чана и пожелали ему успехов:

"Кумир нашего детства".

"Пусть все пройдет успешно".

"Какой же он скромный человек".

"Увидеть Джеки Чана вживую – это мечта".

"Интересно, как можно с ним встретиться?"

"Добро пожаловать в Мангистау, Джеки Чан!"

"Эх, это же наш любимый актер детства. Бывало, не посмотрим его фильмы – не могли уснуть".

"Рады видеть! В детстве мечтали увидеть его своими глазами. Пусть этот визит будет удачным! Какой же он простой человек".

9 июля 2026 года Джеки Чан прилетел в Алматы, где состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум"). Приветствуя гостя, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила признательность за вклад легендарного актера в развитие казахстанско-китайских отношений.