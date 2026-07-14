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Культура и шоу-бизнес

Стало известно, в какой регион Казахстана отправился легендарный Джеки Чан после Алматы

самолет, актер Джеки Чан, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:14 Фото: Instagram/mangystau_oblysynyn_akimdigi
Всемирно известный актер Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область. Его встретил глава региона Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 13 июля 2026 года, рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области и раскрыли некоторые подробности:

"Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" (Armour of God: Ultimatum)".

В ходе встречи аким Мангистауской области отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

В свою очередь Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

В акимате Мангистау считают, что выбор региона в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра.

Жители региона тепло поприветствовали Джеки Чана и пожелали ему успехов:

  • "Кумир нашего детства".
  • "Пусть все пройдет успешно".
  • "Какой же он скромный человек".
  • "Увидеть Джеки Чана вживую – это мечта".
  • "Интересно, как можно с ним встретиться?"
  • "Добро пожаловать в Мангистау, Джеки Чан!"
  • "Эх, это же наш любимый актер детства. Бывало, не посмотрим его фильмы – не могли уснуть".
  • "Рады видеть! В детстве мечтали увидеть его своими глазами. Пусть этот визит будет удачным! Какой же он простой человек".

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:14
Джеки Чан в Казахстане: первые кадры съемок "Доспехов Бога 4: Ультиматум" стартовали в Мангистау

9 июля 2026 года Джеки Чан прилетел в Алматы, где состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум"). Приветствуя гостя, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила признательность за вклад легендарного актера в развитие казахстанско-китайских отношений.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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