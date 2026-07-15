Поклонники Димаша Кудайбергена со всего мира запустили масштабную акцию

Международное сообщество поклонников казахстанского артиста Димаша Кудайбергена объединилось, организовав гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что инициатива Dears For Venezuela была создана официальным фан-клубом Димаша в Венесуэле. Вскоре к акции присоединились семь фан-клубов всемирно известного певца из стран Латинской Америки, а также представители различных K-pop-сообществ.

На пожертвования приобрели лекарства, средства гигиены, детские товары, продукты длительного хранения, питьевую воду и другие необходимые вещи.

Волонтеры венесуэльского фан-клуба доставили гуманитарную помощь в больницы, благотворительные организации и семьям, наиболее пострадавшим от стихии.

24 июня 2026 года север Венесуэлы содрогнулся от редкого природного явления – "сейсмического дуплета". Два мощнейших подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом всего в 40 секунд, спровоцировав масштабную катастрофу.