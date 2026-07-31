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Культура и шоу-бизнес

10 тысяч земляков на стадионе и голос легенды: Димаш представил клип на народную песню Aqerke

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 13:50 Фото: YouTube/Dimash Qudaibergen
Сегодня, 31 июля 2026 года, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил на своем YouTube-канале современное прочтение народной казахской песни Aqerke, сообщает Zakon.kz.

На протяжении многих лет это произведение исполнялось народными певцами в сопровождении домбры. Одним из самых известных исполнителей композиции был выдающийся казахский певец XX века, композитор Гарифулла Курмангалиев.

Выступив в качестве музыкального продюсера, Димаш совместно с музыкантом Ренатом Аубакировым и саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным аранжировал и представил собственное видение композиции. Музыкантам удалось бережно сохранить ее традиционное звучание, дополнив его современными музыкальными решениями.

В новой версии песни звучит не только голос Димаша, но и фрагменты исторических записей Гарифуллы Курмангалиева, благодаря чему между прошлым и настоящим возникает своеобразный музыкальный диалог.

Музыкальное видео на песню Aqerke снималось в Алматы и на родине певца, в Актобе. Съемки проходили на земле, на воде и в воздухе, объединив самые разные природные локации.

В съемочном процессе была задействована большая команда из 130 человек. А на Центральном стадионе им. Кобланды батыра собрались около 10 тыс. земляков Димаша, чтобы принять участие в создании красивого видео на песню.

В комментариях под клипом тут же сбежалась многомиллионная армия поклонников Димаша. Они еще раз подчеркнули, что он является уникальным исполнителем, который не перестает удивлять. А клип, по их мнению, получился как мини фильм и фантастическим:

  • "Гордость Казахстана".
  • "Прекрасное видео... Димаш уникален".
  • "Как всегда, супервокал и отличное чувство юмора".
  • "Браво! Замечательная хореография и фантастический клип! Спасибо!"
  • "Мини фильм. Заводная и красивая мелодия. Очень нравиться это тртртртр... Танец прикольный".
  • "Просто завораживает, и ваша танцевальная техника великолепна. Видео очень высокого качества. Спасибо, Димаш!"
  • "Вау, мне очень понравилось видео! И я обожаю смотреть, как ты танцуешь! Спасибо, Димаш Кудайберген! Как всегда, ты не перестаешь нас удивлять".
  • "Можно ли народную песню сделать международным хитом! Можно, если исполнитель гениален! Вы гениальны, уважаемый Димаш! Гениальны во всех аспектах вашего творчества, в том числе и в амплуа прекрасного эстетичного танцора! Удачи вам, безграничный маэстро, и безусловной поддержки вашей многомиллионной аудитории! Нет предела вашему совершенству! Ждем с нетерпением продолжения ваших творческих экспериментов!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 13:50
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Фото Динара Халдарова
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