10 тысяч земляков на стадионе и голос легенды: Димаш представил клип на народную песню Aqerke

Сегодня, 31 июля 2026 года, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил на своем YouTube-канале современное прочтение народной казахской песни Aqerke, сообщает Zakon.kz.

На протяжении многих лет это произведение исполнялось народными певцами в сопровождении домбры. Одним из самых известных исполнителей композиции был выдающийся казахский певец XX века, композитор Гарифулла Курмангалиев.

Выступив в качестве музыкального продюсера, Димаш совместно с музыкантом Ренатом Аубакировым и саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным аранжировал и представил собственное видение композиции. Музыкантам удалось бережно сохранить ее традиционное звучание, дополнив его современными музыкальными решениями.

В новой версии песни звучит не только голос Димаша, но и фрагменты исторических записей Гарифуллы Курмангалиева, благодаря чему между прошлым и настоящим возникает своеобразный музыкальный диалог.

Музыкальное видео на песню Aqerke снималось в Алматы и на родине певца, в Актобе. Съемки проходили на земле, на воде и в воздухе, объединив самые разные природные локации.

В съемочном процессе была задействована большая команда из 130 человек. А на Центральном стадионе им. Кобланды батыра собрались около 10 тыс. земляков Димаша, чтобы принять участие в создании красивого видео на песню.

В комментариях под клипом тут же сбежалась многомиллионная армия поклонников Димаша. Они еще раз подчеркнули, что он является уникальным исполнителем, который не перестает удивлять. А клип, по их мнению, получился как мини фильм и фантастическим:

"Гордость Казахстана".

"Прекрасное видео... Димаш уникален".

"Как всегда, супервокал и отличное чувство юмора".

"Браво! Замечательная хореография и фантастический клип! Спасибо!"

"Мини фильм. Заводная и красивая мелодия. Очень нравиться это тртртртр... Танец прикольный".

"Просто завораживает, и ваша танцевальная техника великолепна. Видео очень высокого качества. Спасибо, Димаш!"

"Вау, мне очень понравилось видео! И я обожаю смотреть, как ты танцуешь! Спасибо, Димаш Кудайберген! Как всегда, ты не перестаешь нас удивлять".

"Можно ли народную песню сделать международным хитом! Можно, если исполнитель гениален! Вы гениальны, уважаемый Димаш! Гениальны во всех аспектах вашего творчества, в том числе и в амплуа прекрасного эстетичного танцора! Удачи вам, безграничный маэстро, и безусловной поддержки вашей многомиллионной аудитории! Нет предела вашему совершенству! Ждем с нетерпением продолжения ваших творческих экспериментов!"

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30 июля 2026 года Димаш Кудайберген сделал важное заявление для поклонников. Он объявил о выходе клипа на песню Aqerke.