10 тысяч земляков на стадионе и голос легенды: Димаш представил клип на народную песню Aqerke
На протяжении многих лет это произведение исполнялось народными певцами в сопровождении домбры. Одним из самых известных исполнителей композиции был выдающийся казахский певец XX века, композитор Гарифулла Курмангалиев.
Выступив в качестве музыкального продюсера, Димаш совместно с музыкантом Ренатом Аубакировым и саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным аранжировал и представил собственное видение композиции. Музыкантам удалось бережно сохранить ее традиционное звучание, дополнив его современными музыкальными решениями.
В новой версии песни звучит не только голос Димаша, но и фрагменты исторических записей Гарифуллы Курмангалиева, благодаря чему между прошлым и настоящим возникает своеобразный музыкальный диалог.
Музыкальное видео на песню Aqerke снималось в Алматы и на родине певца, в Актобе. Съемки проходили на земле, на воде и в воздухе, объединив самые разные природные локации.
В съемочном процессе была задействована большая команда из 130 человек. А на Центральном стадионе им. Кобланды батыра собрались около 10 тыс. земляков Димаша, чтобы принять участие в создании красивого видео на песню.
В комментариях под клипом тут же сбежалась многомиллионная армия поклонников Димаша. Они еще раз подчеркнули, что он является уникальным исполнителем, который не перестает удивлять. А клип, по их мнению, получился как мини фильм и фантастическим:
- "Гордость Казахстана".
- "Прекрасное видео... Димаш уникален".
- "Как всегда, супервокал и отличное чувство юмора".
- "Браво! Замечательная хореография и фантастический клип! Спасибо!"
- "Мини фильм. Заводная и красивая мелодия. Очень нравиться это тртртртр... Танец прикольный".
- "Просто завораживает, и ваша танцевальная техника великолепна. Видео очень высокого качества. Спасибо, Димаш!"
- "Вау, мне очень понравилось видео! И я обожаю смотреть, как ты танцуешь! Спасибо, Димаш Кудайберген! Как всегда, ты не перестаешь нас удивлять".
- "Можно ли народную песню сделать международным хитом! Можно, если исполнитель гениален! Вы гениальны, уважаемый Димаш! Гениальны во всех аспектах вашего творчества, в том числе и в амплуа прекрасного эстетичного танцора! Удачи вам, безграничный маэстро, и безусловной поддержки вашей многомиллионной аудитории! Нет предела вашему совершенству! Ждем с нетерпением продолжения ваших творческих экспериментов!"
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30 июля 2026 года Димаш Кудайберген сделал важное заявление для поклонников. Он объявил о выходе клипа на песню Aqerke.