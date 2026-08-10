"Мой сынок": Мерей Абилова раскрыла неожиданную новость спустя несколько дней

Известная казахстанская блогерша Мерей Абилова и ее супруг, футболист Динмухаммед Кашкен, вновь празднуют пополнение в семье. У звездной пары родился второй ребенок – мальчик, передает Zakon.kz.

Радостной новостью с многомиллионной аудиторией блогерша поделилась на своей странице в Instagram 10 августа 2026 года.

Мерей опубликовала трогательные кадры прямо из родильного дома, где вместе с мужем держит новорожденного малыша на руках.

"Добро пожаловать в этот мир, мой сынок. Слава Аллаху. 07.08.26", – написала она в своем посте.

Из публикации стало известно, что пополнение в семье состоялось еще 7 августа, однако пара решила выждать пару дней перед официальным объявлением.

В комментариях под снимками супругов уже поздравляют коллеги по цеху, представители казахстанского шоу-бизнеса и многочисленные фолловеры.

Молодец Мерейка. Быть молодой мамой взрослых детей классно!

Самый сладкий малыш родился.

Доча и сын. Как это прекрасно, поздравляю!

Пусть малыш растет здоровым и крепким.

Отметим, что супруги уже воспитывают дочь Марьям.

О том, что Динмухаммед Кашкен и Мерей Абилова поженились, стало известно в сентябре 2023 года.