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Культура и шоу-бизнес

"Мой сынок": Мерей Абилова раскрыла неожиданную новость спустя несколько дней

Фото: instagram/abilovva_m, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 21:51 Фото: instagram/abilovva_m
Известная казахстанская блогерша Мерей Абилова и ее супруг, футболист Динмухаммед Кашкен, вновь празднуют пополнение в семье. У звездной пары родился второй ребенок – мальчик, передает Zakon.kz.

Радостной новостью с многомиллионной аудиторией блогерша поделилась на своей странице в Instagram 10 августа 2026 года.

Мерей опубликовала трогательные кадры прямо из родильного дома, где вместе с мужем держит новорожденного малыша на руках.

"Добро пожаловать в этот мир, мой сынок. Слава Аллаху. 07.08.26", – написала она в своем посте.

Из публикации стало известно, что пополнение в семье состоялось еще 7 августа, однако пара решила выждать пару дней перед официальным объявлением.

В комментариях под снимками супругов уже поздравляют коллеги по цеху, представители казахстанского шоу-бизнеса и многочисленные фолловеры.

  • Молодец Мерейка. Быть молодой мамой взрослых детей классно!
  • Самый сладкий малыш родился.
  • Доча и сын. Как это прекрасно, поздравляю!
  • Пусть малыш растет здоровым и крепким.

Отметим, что супруги уже воспитывают дочь Марьям.

О том, что Динмухаммед Кашкен и Мерей Абилова поженились, стало известно в сентябре 2023 года.

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Канат Болысбек
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