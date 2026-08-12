Срочное обращение к казахстанцам записал Тарзан

Российский актер, бодибилдер, стриптизер, муж певицы Натальи Королёвой – Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram 11 августа 2026 года видео он рассказал, что в последние дни ему стали поступать угрозы. Он начал искать причину происходящего и нашел видео, на котором якобы говорит что-то нехорошее в сторону Казахстана. Это, по словам артиста, фейковое видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

"ВНИМАНИЕ!!!! На YouTube недавно размещен ФЕЙК !!!!,где силы, которые хотят стравить нас с нашими соседями (Казахстан), вложили в мои уста с помощью ИИ провокационный контент. Сообщаю горячим казахским парням, что ничего подобного я не говорил, это видео взято из моего аккаунта в инстаграме, публикация от 15 августа 2021 года!!!! Где я рассказываю о своем художественном образовании....если кому то лень слушать. Будьте бдительны и внимательны! Я прощаю тех, кто мне писал гадости. Проверяйте, на будущее, тщательней информацию, всем добра!" – написал Тарзан.

Сергей Глушко и Наташа Королёва поженились в 2003 году и воспитывают общего сына Архипа, который женился на 23-летней бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс в 2024 году. Наташа Королёва в интервью журналистам отмечала, что выбором сына довольна. А вот Глушко признавался, что изначально не воспринял всерьез союз Архипа с Мелиссой.