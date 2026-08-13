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Культура и шоу-бизнес

Дима Билан замахнулся на "Лужники", но фанаты высмеяли его грандиозные планы

Дима Билан, певец, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:19 Фото: Instagram/bilanofficial
Известный российский артист Дима Билан анонсировал юбилейный концерт на крупнейшем стадионе России – в "Лужниках", рассчитанном на 81 тысячу зрителей. Концерт состоится в июне 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель хита "Невозможное возможно" написал 13 августа 2026 года на своей странице в Instagram, разместив анонс мероприятия.

"Открыты продажи на мой самый большой концерт. 26 июня 2027 года. "Лужники". Это новый масштаб и огромное пространство для фантазии. Но не переживайте – всем все будет видно. Мне важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью происходящего. Будет масштабно, сложно и с большим количеством сюрпризов. Иначе зачем нам "Лужники"?Дима Билан

Если одни поклонники с восторгом отреагировали на известие, то большая часть усомнилась и с ехидством выразила сомнения.

Колкости в сторону певца прозвучали после его недавнего концерта. Тогда, 31 июля, музыкальное шоу обернулось волной жесткого хейта и скандалом в социальных сетях из-за гигантской шестиметровой сцены. Известно, что зрители, купившие самые дорогие билеты ради близости к певцу, весь концерт видели только макушку Билана и были вынуждены смотреть на экраны. Кроме того, многие посетители танцпола пожаловались на оглушающий и некачественный звук.

  • Если сцена будет ниже 10 метров, я не приду.
  • Для тех, кто был в фанзоне и ничего не увидел, в этот раз будут бесплатные билеты? Или хотя бы скидка?
  • Его за сцену вообще нужно бесплатно заставить выступать.
  • Давай сразу пой с орбитальной станции.
  • Он будет выступать на крыше! – пишут пользователи Сети.

Ранее, 2 августа 2026 года, мы рассказывали, что 20-летний певец Ваня Дмитриенко официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой сольный артист, собравший стадион "Лужники". На его масштабное шоу пришли около 70 тысяч зрителей, а сертификат рекордсмена артисту вручили прямо на сцене сразу после выступления.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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