Михаил Шайдоров оказался среди гостей свадьбы Арсена Томского
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион Казахстана Михаил Шайдоров стал одним из гостей свадьбы основателя inDrive Арсена Томского и уроженки Уральска Камилы Лукпановой, сообщает Zakon.kz.
Торжественным эпизодом свадебной церемонии, которая проходила в Стамбуле на берегу Босфора, фигурист поделился 16 августа у себя в Instagram.
Свадьба Томского и Лукпановой собрала заметную компанию казахстанских предпринимателей и публичных персон. Некоторые из них делились в своих соцсетях совместными фотографиями с Шайдоровым.
Со слов очевидцев, пока они ждали возможности сфотографироваться с Михаилом, тот увлеченно фотографировал свою возлюбленную. К слову, из соцетей самой Айслу Мурзагалиевой стало известно, что ведущим праздничной программы свадьбы был Иван Ургант, а хедлайнером выступил Валерий Меладзе.
Тем временем в аэропорту Стамбула похвастались открытием нового отеля Hilton, который расположился поблизости.
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