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Культура и шоу-бизнес

Михаил Шайдоров оказался среди гостей свадьбы Арсена Томского

Свадьба Арсена Томского, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 06:06 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион Казахстана Михаил Шайдоров стал одним из гостей свадьбы основателя inDrive Арсена Томского и уроженки Уральска Камилы Лукпановой, сообщает Zakon.kz.

Торжественным эпизодом свадебной церемонии, которая проходила в Стамбуле на берегу Босфора, фигурист поделился 16 августа у себя в Instagram.

Михаил Шайдоров , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 06:06

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Свадьба Томского и Лукпановой собрала заметную компанию казахстанских предпринимателей и публичных персон. Некоторые из них делились в своих соцсетях совместными фотографиями с Шайдоровым.

Со слов очевидцев, пока они ждали возможности сфотографироваться с Михаилом, тот увлеченно фотографировал свою возлюбленную. К слову, из соцетей самой Айслу Мурзагалиевой стало известно, что ведущим праздничной программы свадьбы был Иван Ургант, а хедлайнером выступил Валерий Меладзе.

Тем временем в аэропорту Стамбула похвастались открытием нового отеля Hilton, который расположился поблизости.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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