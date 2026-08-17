Михаил Шайдоров оказался среди гостей свадьбы Арсена Томского

Олимпийский чемпион Казахстана Михаил Шайдоров стал одним из гостей свадьбы основателя inDrive Арсена Томского и уроженки Уральска Камилы Лукпановой, сообщает Zakon.kz.

Торжественным эпизодом свадебной церемонии, которая проходила в Стамбуле на берегу Босфора, фигурист поделился 16 августа у себя в Instagram.

Свадьба Томского и Лукпановой собрала заметную компанию казахстанских предпринимателей и публичных персон. Некоторые из них делились в своих соцсетях совместными фотографиями с Шайдоровым.

Со слов очевидцев, пока они ждали возможности сфотографироваться с Михаилом, тот увлеченно фотографировал свою возлюбленную. К слову, из соцетей самой Айслу Мурзагалиевой стало известно, что ведущим праздничной программы свадьбы был Иван Ургант, а хедлайнером выступил Валерий Меладзе.

Тем временем в аэропорту Стамбула похвастались открытием нового отеля Hilton, который расположился поблизости.