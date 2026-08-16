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Туризм

Возле аэропорта Стамбула появился знаменитый отель

Отдых в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 04:40 Фото: Facebook/igairport
На днях у аэропорта турецкого Стамбула открылся новый отель Hilton, сообщает Zakon.kz.

В гостинице 485 номеров, часть из них с видом на взлетно-посадочную полосу. Номера уже доступны для бронирования, передает пресс-служба знаменитой сети отеля.

"Дизайн интерьеров, по задумке авторов, отражает характер Стамбула с его богатым историческим наследием и современной энергией. Его отличают натуральный камень, металлическая отделка теплых тонов и роскошные ткани", – говорится в описании.
Аэропорт Стамбула, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 04:40

Фото: stories.hilton

"Отель расположен недалеко от входа в метро. Идти от аэропорта до отеля около 5-10 минут" – предупредили пассажиров в соцсетях аэропорта.

Оказалось, что это 100-й по счету отель сети в Турции.

С 16 октября 2026 года в аэропортах Таиланда смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца, а авиакомпания Emirates разрешила пассажирам бесплатно менять даты поездок в Дубай без ограничений с 10 августа 2026 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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