Возле аэропорта Стамбула появился знаменитый отель
Фото: Facebook/igairport
На днях у аэропорта турецкого Стамбула открылся новый отель Hilton, сообщает Zakon.kz.
В гостинице 485 номеров, часть из них с видом на взлетно-посадочную полосу. Номера уже доступны для бронирования, передает пресс-служба знаменитой сети отеля.
"Дизайн интерьеров, по задумке авторов, отражает характер Стамбула с его богатым историческим наследием и современной энергией. Его отличают натуральный камень, металлическая отделка теплых тонов и роскошные ткани", – говорится в описании.
"Отель расположен недалеко от входа в метро. Идти от аэропорта до отеля около 5-10 минут" – предупредили пассажиров в соцсетях аэропорта.
Оказалось, что это 100-й по счету отель сети в Турции.
С 16 октября 2026 года в аэропортах Таиланда смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца, а авиакомпания Emirates разрешила пассажирам бесплатно менять даты поездок в Дубай без ограничений с 10 августа 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript