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Культура и шоу-бизнес

Салют, Баян: Алагузова высказалась о концерте мировой звезды в Алматы

Канье Уэст в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 08:11 Фото: pixabay
Продюсер Баян Алагузова вновь эмоционально высказалась о концерте Канье Уэста в Алматы, сообщает Zakon.kz.

17 августа продюсер призналась, что устала спорить с хейтерами. Она с иронией напомнила о своей предыдущей публикации в Threads, где открыто возмутилась, что ее группе КешYOU не разрешили запускать салют во время концерта 29 мая также на Центральном стадионе Алматы.

"Салют нам не нужен, мы же второй сорт – это, судя по ленте, признали большинство. Браво!!!" – эмоционально заявила продюсер.

Алагузова также сообщила, что сейчас находится во Франции, где собирается немного отдохнуть, а затем заняться организацией второго концерта своих артистов.

"Начну делать второй концерт моих "второсортных" артистов, естественно, без салюта. Жду вас в Астане, билеты будут стоить гораздо дешевле, мы же свои!" – написала она.

В конце публикации продюсер резко обратилась к тем, кто сомневается в профессионализме ее команды, призвав их не посещать будущие концерты.

"Для вас это будет очередным посмешищем. Продолжайте топтать своих", – заключила Алагузова.

В комментариях тут же посыпались обращения к Турсену Алагузову с просьбой временно забрать у жены телефон.

Американский диджей, продюсер и близкий соратник Канье Уэста Justin LA Boy также в соцсетях поделился впечатлениями от Алматы

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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