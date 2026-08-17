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Туризм

Казахстан умеет тусить: друг Канье Уэста оценил вечеринку в Алматы

Канье Уэст в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 07:17 Фото: Instagram/vsgent
Американский диджей, продюсер и близкий соратник Канье Уэста Justin LA Boy поделился впечатлениями от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Justin LA Boy давно работает с Канье Уэстом и участвует в музыкальном сопровождении его туров и закрытых мероприятий. И на этот раз он стал одним из участников афтепати после концерта Канье Уэста, которое прошло 15 августа в одном из развлекательных заведений в Алматы.

Зарубежный гость не скрывал у себя в Instagram, что город удивил его своей энергетикой. А началось все с того, что в ходе вечеринки казахстанцы начали отмечать диджея в Instagram. Тот не остался в долгу и в свою очередь делал репосты, соглашаясь с комментариями свидетелей мирового шоу.

"Алматы реально вышел на совершенно новый уровень энергии. Justin LA Boy приехал и устроил вечеринку, которой тут еще не было. Энергию, вайб – это почувствовал весь город! Так горжусь видеть, как Алматы получает такую любовь и энергию", – написала одна из участниц афтепати.

А в другом репосте он оставил короткое, но емкое послание.

"Казахстан умеет тусить!" – восторженно подчеркнул Justin LA Boy.
Канье Уэст в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 07:17

Фото: Instagram/justinlaboy

Instagram-пользователи обратили внимание, что алматинская вечеринка стала для него отдельной точкой в насыщенной международной поездке.

"Теперь у Казахстана есть своеобразная международная рекомендация от человека, который знает толк в вечеринках", – отметили в соцсетях.

До начала концерта Канье Уэста проживающая напротив Центрального стадиона алматинка транслировала у себя в Instagram процесс подготовки к шоу и сразу стала популярной в Казнете.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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