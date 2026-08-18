Необычайно сложным назвали организаторы райдер Канье Уэста

Шоу американского рэпера Канье Уэста (Ye) в рамках мирового турне настолько масштабно и феерично, что его технический райдер для предстоящих концертов в Санкт-Петербурге оказался очень сложным, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала генеральный директор компании-организатора концерта Say Agency Анна Субчева.

"В первую очередь технический райдер на самом деле необычайно сложный, потому что у нас будет полноценное шоу мирового тура. При этом каждое шоу немного отличается от предыдущего ввиду особенностей концертной площадки в каждом городе проведения", – сказала она ТАСС.

Площадка для выступлений выбиралась совместно с командой Уэста. В результате концерты решили провести на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, в том числе из-за наличия закрывающейся крыши.

"Изначально мы планировали проводить в "Лужниках", но команда Ye очень заботится о своем зрителе. Они промониторили погоду за прошедшие три года, сделали анализ и пришли к выводу, что в "Лужниках", возможно, помимо того, что будет низкая температура воздуха, еще и пойдет дождь. Это не даст полноценно зрителю насладиться мероприятием", – рассказала собеседница агентства.

Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Стоимость самого дорогого билета составит 160 тыс. рублей (около 867 тыс. тенге) – за эту сумму зрителям предложат место в VIP-ложе.

Концерты Уэста проходят в рамках его масштабного мирового стадионного тура "LIVE CONCERT TOUR 2026". Тур стартовал в апреле в Лос-Анджелесе, в начале лета рэпер переместился на европейские и американские стадионы.

В Алматы концерт мировой звезды состоялся 15 августа 2026 года на Центральном стедионе. Отметим, что его перенесли на день из-за разыгравшейся в городе непогоды.

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