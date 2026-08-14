"Песни не знаю, но квартиру куплю": алматинка стала звездой Казнета из-за вида на концерт Канье Уэста
А подготовка действительно стоит внимания, так как центральным элементом шоу музыканта является огромный вращающийся шар в виде планеты Земля, который возвышается в центре стадиона. Кроме того, сцену заливают глубоким черным или слепящим белым светом, оставляя артиста в тени или силуэтом на фоне гигантских светодиодных экранов.
Первый ролик со своего балкона алматинка разместила 10 августа 2026 года.
"Подготовка к концерту идет полным ходом", – кратко написала автор.
На следующий день появилось еще одно видео уже с почти готовой инсталляцией.
Затем последовало другое видео. Уже музыкальное.
Через день "корреспондент" пошутила, что чувствует ответственность перед подписчиками, и показала очередные кадры.
Прямой репортаж вызвал небывалый ажиотаж среди жителей Алматы. Одни комментаторы настоятельно просят автора быть дома и вести эфир. Другие спрашивают о возможности приехать в гости и занять удобное место на балконе.
- Можно завтра к вам в гости?
- Хорошая у вас локация, квартира случайно не продается?
- Ждем прямой эфир.
- Вы просто обязаны любить гостей. Я готов быть им в период проведения концерта.
- Марина, здравствуйте, я на вас подписалась. Ждем life stream.
- Спасибо! Вы продолжаете меня вгонять в сомнения, что сделать со своей жабой, которая наступила мне на горло и не дала купить билет?!
- Представляете, мужчина с другого конца света, невероятно знаменитый и богатый кружит на полушаре на Центральном стадионе Алматы, и это все реально!
- Уровень везения человека! Канье сам приедет и даст концерт под твоим окном.
- Совет, когда начнется концерт, включите прямой эфир и закройте аккаунт. Кто хочет смотреть, пусть вам на карту деньги. Потом принимайте в друзьях и пусть смотрит эфир.
- Можно через ваш балкон посмотреть концерт? Заплачу.
- Вы любите суши? Вино?
- Сколько стоят билеты на ваш балкон?
- Что требуется, чтобы посетить концерт в вип-ложе?
- Ни одну его песню не знаю, но очень интересно посмотреть, что за шоу будет.
- Еще и экран в вашу сторону повернут: ляпота!
- Камерой не трясите только во время концерта, пожалуйста.
Материал по теме
О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур).
Материал по теме
Сразу же после анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.
Материал по теме
В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.