"Песни не знаю, но квартиру куплю": алматинка стала звездой Казнета из-за вида на концерт Канье Уэста

До первого большого концерта американской звезды Канье Уэста в Алматы остаются считанные часы. Жительница Алматы, живущая напротив Центрального стадиона, не упустила возможность и сама стала звездой социальных сетей, публикуя видео процесса подготовки сцены, сообщает Zakon.kz.

А подготовка действительно стоит внимания, так как центральным элементом шоу музыканта является огромный вращающийся шар в виде планеты Земля, который возвышается в центре стадиона. Кроме того, сцену заливают глубоким черным или слепящим белым светом, оставляя артиста в тени или силуэтом на фоне гигантских светодиодных экранов.

Первый ролик со своего балкона алматинка разместила 10 августа 2026 года.

"Подготовка к концерту идет полным ходом", – кратко написала автор.

На следующий день появилось еще одно видео уже с почти готовой инсталляцией.

Затем последовало другое видео. Уже музыкальное.

Через день "корреспондент" пошутила, что чувствует ответственность перед подписчиками, и показала очередные кадры.

Прямой репортаж вызвал небывалый ажиотаж среди жителей Алматы. Одни комментаторы настоятельно просят автора быть дома и вести эфир. Другие спрашивают о возможности приехать в гости и занять удобное место на балконе.

Можно завтра к вам в гости?

Хорошая у вас локация, квартира случайно не продается?

Ждем прямой эфир.

Вы просто обязаны любить гостей. Я готов быть им в период проведения концерта.

Марина, здравствуйте, я на вас подписалась. Ждем life stream.

Спасибо! Вы продолжаете меня вгонять в сомнения, что сделать со своей жабой, которая наступила мне на горло и не дала купить билет?!

Представляете, мужчина с другого конца света, невероятно знаменитый и богатый кружит на полушаре на Центральном стадионе Алматы, и это все реально!

Уровень везения человека! Канье сам приедет и даст концерт под твоим окном.

Совет, когда начнется концерт, включите прямой эфир и закройте аккаунт. Кто хочет смотреть, пусть вам на карту деньги. Потом принимайте в друзьях и пусть смотрит эфир.

Можно через ваш балкон посмотреть концерт? Заплачу.

Вы любите суши? Вино?

Сколько стоят билеты на ваш балкон?

Что требуется, чтобы посетить концерт в вип-ложе?

Ни одну его песню не знаю, но очень интересно посмотреть, что за шоу будет.

Еще и экран в вашу сторону повернут: ляпота!

Камерой не трясите только во время концерта, пожалуйста.

Материал по теме Полицию Алматы переведут на усиленный режим: на концерте YE ждут более 40 тысяч человек

О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур).

Сразу же после анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.

Материал по теме Закрытая станция метро и перекрытия: что ждет Алматы 14 августа из-за шоу Канье Уэста

В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.