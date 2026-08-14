#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Культура и шоу-бизнес

"Песни не знаю, но квартиру куплю": алматинка стала звездой Казнета из-за вида на концерт Канье Уэста

фанаты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:15 Фото: pexels
До первого большого концерта американской звезды Канье Уэста в Алматы остаются считанные часы. Жительница Алматы, живущая напротив Центрального стадиона, не упустила возможность и сама стала звездой социальных сетей, публикуя видео процесса подготовки сцены, сообщает Zakon.kz.

А подготовка действительно стоит внимания, так как центральным элементом шоу музыканта является огромный вращающийся шар в виде планеты Земля, который возвышается в центре стадиона. Кроме того, сцену заливают глубоким черным или слепящим белым светом, оставляя артиста в тени или силуэтом на фоне гигантских светодиодных экранов.

Первый ролик со своего балкона алматинка разместила 10 августа 2026 года.

"Подготовка к концерту идет полным ходом", – кратко написала автор.

На следующий день появилось еще одно видео уже с почти готовой инсталляцией.

Затем последовало другое видео. Уже музыкальное.

Через день "корреспондент" пошутила, что чувствует ответственность перед подписчиками, и показала очередные кадры.

Прямой репортаж вызвал небывалый ажиотаж среди жителей Алматы. Одни комментаторы настоятельно просят автора быть дома и вести эфир. Другие спрашивают о возможности приехать в гости и занять удобное место на балконе.

  • Можно завтра к вам в гости?
  • Хорошая у вас локация, квартира случайно не продается?
  • Ждем прямой эфир.
  • Вы просто обязаны любить гостей. Я готов быть им в период проведения концерта.
  • Марина, здравствуйте, я на вас подписалась. Ждем life stream.
  • Спасибо! Вы продолжаете меня вгонять в сомнения, что сделать со своей жабой, которая наступила мне на горло и не дала купить билет?!
  • Представляете, мужчина с другого конца света, невероятно знаменитый и богатый кружит на полушаре на Центральном стадионе Алматы, и это все реально!
  • Уровень везения человека! Канье сам приедет и даст концерт под твоим окном.
  • Совет, когда начнется концерт, включите прямой эфир и закройте аккаунт. Кто хочет смотреть, пусть вам на карту деньги. Потом принимайте в друзьях и пусть смотрит эфир.
  • Можно через ваш балкон посмотреть концерт? Заплачу.
  • Вы любите суши? Вино?
  • Сколько стоят билеты на ваш балкон?
  • Что требуется, чтобы посетить концерт в вип-ложе?
  • Ни одну его песню не знаю, но очень интересно посмотреть, что за шоу будет.
  • Еще и экран в вашу сторону повернут: ляпота!
  • Камерой не трясите только во время концерта, пожалуйста.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:15
Полицию Алматы переведут на усиленный режим: на концерте YE ждут более 40 тысяч человек

О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:15
"Готовых билетов с QR-кодом пока нет": полиция Алматы снова предупредила фанатов Канье Уэста

Сразу же после анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:15
Закрытая станция метро и перекрытия: что ждет Алматы 14 августа из-за шоу Канье Уэста

В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Канье Уэст, певец
18:39, 06 августа 2026
Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста
Канье Уэст
10:24, 10 августа 2026
"Готовых билетов с QR-кодом пока нет": полиция Алматы снова предупредила фанатов Канье Уэста
Канье Уэст
13:01, 01 июня 2026
Юмор по-казахски: семья из Казахстана "перехватила" славу Канье Уэста в Стамбуле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко
10:10, Сегодня
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко попала на обложку журнала Time
Никита Бояркин в матче звёзд КХЛ 2025
09:40, Сегодня
Эксперт из РФ Батрак оценил подписание "Адмиралом" Бояркина, от которого отказался "Барыс"
Ислам Махачев
09:20, Сегодня
Ислам Махачев заявил о готовности Нурмагомедова подраться за пояс UFC
Гребцы Казахстана пропустят чемпионат мира ради Азиатских игр: объяснение главного тренера
09:20, Сегодня
Гребцы Казахстана пропустят чемпионат мира ради Азиатских игр: объяснение главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: