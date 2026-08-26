Друзья Брэда Питта переживают из-за его решения снова пить алкоголь

Приятели голливудского актера Брэда Питта обеспокоены тем, что он снова употребляет алкоголь после семи лет трезвости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на издание Radar Online, единомышленники актера, с которыми он познакомился в сообществе "Анонимные алкоголики", помнят, насколько серьезно Питт подошел к трезвой жизни.

Их беспокоит то, что человек с такой историей не может быть уверен, что умеренное употребление алкоголя останется умеренным навсегда.

При этом окружающие Питта считают, что его возлюбленная Инес де Рамон поможет ему наладить отношения с алкоголем и будет контролировать актера.

"Инес знает его историю и понимает, почему люди обеспокоены. Брэд считает, что сможет справиться. Друзья, которые наблюдали за его семилетней трезвостью, надеются, что он проявляет крайнюю осторожность", – скащал анонимный собеседник таблоида.

11 августа Питт в интервью изданию Esquire заявил, что сорвался после семи лет трезвости. Актер рассказал, что сейчас употребляет алкоголь в небольших количествах, например "может выпить несколько" бокалов вина.

Предполагается, что Брэд Питт бросил пить после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой его бывшая жена Анжелина Джоли и двое из их шестерых детей были облиты алкоголем.

В материалах судебного иска, который позже подала актриса, было указано, что артист "душил одного из детей и ударил другого по лицу" и "схватил Джоли за голову и потряс ее".

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