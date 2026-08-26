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Культура и шоу-бизнес

Друзья Брэда Питта переживают из-за его решения снова пить алкоголь

Голливудский актер Брэд Питт, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 06:54 Фото: wikipedia
Приятели голливудского актера Брэда Питта обеспокоены тем, что он снова употребляет алкоголь после семи лет трезвости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на издание Radar Online, единомышленники актера, с которыми он познакомился в сообществе "Анонимные алкоголики", помнят, насколько серьезно Питт подошел к трезвой жизни.

Их беспокоит то, что человек с такой историей не может быть уверен, что умеренное употребление алкоголя останется умеренным навсегда.

При этом окружающие Питта считают, что его возлюбленная Инес де Рамон поможет ему наладить отношения с алкоголем и будет контролировать актера.

"Инес знает его историю и понимает, почему люди обеспокоены. Брэд считает, что сможет справиться. Друзья, которые наблюдали за его семилетней трезвостью, надеются, что он проявляет крайнюю осторожность", – скащал анонимный собеседник таблоида.

11 августа Питт в интервью изданию Esquire заявил, что сорвался после семи лет трезвости. Актер рассказал, что сейчас употребляет алкоголь в небольших количествах, например "может выпить несколько" бокалов вина.

Предполагается, что Брэд Питт бросил пить после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой его бывшая жена Анжелина Джоли и двое из их шестерых детей были облиты алкоголем.

В материалах судебного иска, который позже подала актриса, было указано, что артист "душил одного из детей и ударил другого по лицу" и "схватил Джоли за голову и потряс ее".

Ранее мы писали о том, что бывшая Вани Дмитриенко обвинила артиста в абьюзе.

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Аксинья Титова
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