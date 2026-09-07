Димаш Кудайберген показал, как рождается его новый мировой тур

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поделился кадрами из студии, где идет подготовка к его новому шоу, сообщает Zakon.kz.

Снимок музыкант разместил 6 сентября 2026 года на своей странице в Instagram.

"Привет из студии. Я готовлю новые материалы для предстоящего тура. Тур начинается задолго до первой сцены. С мыслей, бессонных ночей, тишины студии и веры в то, что все это однажды станет моментом, который мы проживем вместе", – рассказал всемирно знаменитый певец.

Новый мировой концертный тур Кудайбергена под названием DiMENSIONS начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове.

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Расписание первых концертов тура

18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).

24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD BANK DOME).

30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio Vistalegre).

Ноябрь 2026 – продолжение тура по городам Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Чили).

3 сентября 2026 года Казахстан впервые отмечал День казахского тазы и тобета. Тогда Кудайберген не остался в стороне и поделился эксклюзивными кадрами в честь нового национального праздника.